الجمعة 02 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مُغلق للتزوير.. «الدستور» داخل إحدى مكتبات معرض الكتاب المتهمة بالتزوير

جناح سور الأزبكية
جناح سور الأزبكية

حرص موقع "الدستور" على زيارة جناح سور الأزبكية، الذي أغلق بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، والذي انطلقت فعالياته أول أمس، وتستمر حتى 15 يوليو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "في القراءة حياة". 

وكانت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ52، قد أغلقت جناحا لأحد تجار سور الأزبكية المشارك في المعرض، وذلك لاتهامه في قضية مسبقة بالتزوير.

وبحسب الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، فإن الاتحاد قام بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بغلق جناح أحد تجار سور الأزبكية رقم B66 ويدعى أحمد إبراهيم أحمد، وعليه قضية تزوير بمحضر رقم 5626 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2021 بالحرز رقم 113 م. ج، بتاريخ 24 مارس 2021.

وكان اليوم الأول من معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 52، قد شهد زيارة 72 ألف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، التي أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم  756 جناحا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق ، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح أول أمس، ترافقه الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 15 يوليو 2021.

وحضر الافتتاح أيضا مايا جويكوفيتش، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان، وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.

جناح سور الأزبكية
جناح سور الأزبكية
جناح سور الأزبكية
جناح سور الأزبكية
جناح سور الأزبكية
جناح سور الأزبكية
معرض الكتاب جناح سور الأزبكية سور الأزبكية غلق جناح معرض القاهره الدولي للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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