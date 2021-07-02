صورة السيد الرئيس!

لم تغب عن الأذهان يوماً، كما لن تغيب أبداً، تلك الصورة الشهيرة للمشيرعبدالفتاح السيسسي، وزير دفاع مصر المؤتمن الأمين، في الثالث من يوليو عام ٢٠١٣، يوم أن لبّى نداء الشعب، وحمل رأسه على كفه ووقف كالأسد الهصور، معلناً للعالم كله خلاص الدولة المصرية من حكم الجماعة الإرهابية، كتم الجميع حينها الأنفاس، وظلت الأصوات قيد الاحتباس، شخصت الأبصار، بعد أن طال الانتظار، وها هو رجل الأقدار، وقف ليعلنها باقتدار، صريحة قوية، مدوية جلية، بأننا لن نخذل أهلنا، ولن نخون عهدنا لشعبنا، فاطمئنوا تماماً، ولتقر أعينكم وتهنأوا، ولتشرق شمس مصر من جديد، ويبزغ فجرها الوليد لنحافظ على بلدنا ونستزيد..

كانت تلك هي صورة المشير يوم خلاصنا الشهير، والتي ستظل منقوشة في ذاكرتنا بحروف من الذهب، فماذا عن صورة الرئيس؟

ألم يحن الوقت بعد لأن تتخذ مكانها اللائق داخل المدارس والجامعات، والمصالح الحكومية والهيئات، والمؤسسات؟!

لقد تبوأ صاحب الصورة مكانته في قلوب المصريين، فما الذي يحول دون وضع الصورة؟

أوليس من حق أطفالنا الصغار، وشبابنا الفتي، وبناتنا الأبكار، أن يروا صورة الأب القائد داخل أماكن تحصيلهم العلمي والدراسي؟ أليس من حقنا "كمواطنين" أن نرى صورة زعيمنا، ورمز دولتنا، ودليل هيبتنا داخل الهيئات والإدارات والوزارات ؟ أنا لم أطلب بعد أو أطالب بطبع صورة للرئيس على العملة الرسمية للبلاد، أسوة بدول كثيرة نعرفها عربية، وأعجمية، شرقية، وغربية، وليس في الأمر أي بدعة، وقبل أن يتهمني البعض بالتطبيل أو النفاق، أو المغالاة، أود فقط أن أذكّر هذا "البعض" بأن أمريكا بجلالة قدرها، وهي زعيمة العالم الحر، فعلت ما هو أكثر، ولم تكتفِ بوضع صورة لرئيس واحد على عملتها، بل قامت "وفق ما أعلم" بطبع صور لسبعة من رؤسائها على الدولار بفئاته المختلفة.. فلماذا إذن لا نفعل؟

لماذا نتردد؟ وقد صرح جرابيع الإخوان في غير مرة بأن أكثر ما "يضايقهم ويغيظهم ويؤلمهم" هو رؤية صور الرئيس السيسي، فلماذا لا نستزيد في فعل كل ما من شأنه إغاظة تلك الفئة الضالة، المضللة، المضلة، إلى أن يجييء يوم محاسبتهم على جرائمهم الكثيرة التي ارتكبوها عن عمد بحق هذا الوطن وأهله؟.. لقد أطلق السيد الرئيس أسماء العديد من الزعماء والقادة والرموز على الكثير من المعدات الحربية الهامة والمنشآت تقديراً لشخوصهم، ووفاءً، وشكراً، وعرفاناً بكل ما قدموه لمصر، وأنا أرى أن ما تحقق في عهد سيادته من إنجازات لا يقل أبداً، إن لم يكن يزيد، عن إسهامات كل أولئك الزعماء المحترمين الذين لم ينسهم الرئيس وقام بتكريمهم، بإطلاق اسمى الرئيسين عبدالناصر والسادات على حاملات الطائرات من طراز ميسترال، واسم الرئيس نجيب على أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، ليتحقق بهذا في زعيمنا قول ربنا سبحانه: "ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" (صدق الله العظيم).. لقد كان الرئيس شديد الإيثار والوفاء، لأنه إن لم يكن هذا الذي فعله بحق من سبقوه من الزعماء هو أسمى وأرقى درجات الوفاء، فماذا نسميه؟ وإن كان هذا هو الوفاء، فلماذا لا نقوم ونحن الأصلاء برد الوفاء بالوفاء ونطالب بوضع صورة للزعيم عبدالفتاح السيسي، الرجل الذي أعاد مصر من بعيد، وتمكن بتوفيق الله من تخليصها من جديد من بين مخالب الذئاب، وأنياب الكلاب، جرابيع وجرذان الإخوان، قبل ثمانى سنوات من الآن، حاملاً للأمانة، ومتحملاً للمسئولية، ملبياً لنداء الشعب دونما أي انتظار لكلمة شكر واحدة!

حفظ الله بلدنا، وأعان قائدنا وزعيمنا، قائد جمع الحق والإيمان.