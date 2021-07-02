فتح الصالات «المغلقة مؤقتًا» بعد تنظيم أعداد الزوار بمعرض الكتاب

فتح القائمون على معرض الكتاب بوابات الدخول لجميع الصالات بعد التحكم في أعداد الزوار من خلال الغلق النسبي لصالة 1 و2 بعد وصولهما للحد الأقصي المسموح به من الزوار مما أدى إلى تدافع وتزاحم شديدين.

وعلى إثر هذا الأمر أغلقت البوابات لما يقرب من الساعة ونصف الساعة مع منع دخول أحد والسماح بخروج من في الصالات وهو الأمر الذي أدى إلى تقليل الزحام والتدافع.

وعاد الهدوء إلى الأجنحة داخل الصالات نسبيًا بعد خروج العديد من الزوار.

يذكر أن هيئة الكتاب كانت قد حددت دخول جمهور معرض الكتاب، يوميًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، ما عدا يوم الجمعة يكون دخول الجمهور من الواحدة ظهرًا وحتى العاشرة مساءً.

يذكر أن الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناحًا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتيريا، الصومال، 12 دولة آسيوية هي العراق ، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح أمس الأول، ترافقه الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 15 يوليو 2021.

وحضر الافتتاح أيضا مايا جويكوفيتش، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان، وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.

معرض الكتاب

معرض الكتاب