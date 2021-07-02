فتح الصالات «المغلقة مؤقتًا» بعد تنظيم أعداد الزوار بمعرض الكتاب
فتح القائمون على معرض الكتاب بوابات الدخول لجميع الصالات بعد التحكم في أعداد الزوار من خلال الغلق النسبي لصالة 1 و2 بعد وصولهما للحد الأقصي المسموح به من الزوار مما أدى إلى تدافع وتزاحم شديدين.
وعلى إثر هذا الأمر أغلقت البوابات لما يقرب من الساعة ونصف الساعة مع منع دخول أحد والسماح بخروج من في الصالات وهو الأمر الذي أدى إلى تقليل الزحام والتدافع.
وعاد الهدوء إلى الأجنحة داخل الصالات نسبيًا بعد خروج العديد من الزوار.
يذكر أن هيئة الكتاب كانت قد حددت دخول جمهور معرض الكتاب، يوميًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، ما عدا يوم الجمعة يكون دخول الجمهور من الواحدة ظهرًا وحتى العاشرة مساءً.
يذكر أن الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناحًا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتيريا، الصومال، 12 دولة آسيوية هي العراق ، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح أمس الأول، ترافقه الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 15 يوليو 2021.
وحضر الافتتاح أيضا مايا جويكوفيتش، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان، وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.