الجمعة 02 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على أسعار الأضاحي 2021 في وزارة الزراعة

الاضاحي
الاضاحي

أسعار الأضاحي 2021 في وزارة الزراعة.. يبحث كثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن أسعار المواشي والخرفان مع اقتراب عيد الأضحى على موقع وزارة الزراعة لوجود تخفيضات فيما تقدمه وزارة، استعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك. 

 

أسعار الأضاحي 2021

 

تستعرض "الدستور" أسعار الأضاحي 2021 في وزارة الزراعة .

 

_ ١١٠ جنيهات للحم الكندوز أو اللحم الضاني المذبوح بأماكن قطاع الإنتاج.
_ سعر الضاني في الخروف 60 جنيهًا.
_ العجول الجاموسي بـ52 جنيها.
_ 58 للعجول البقرية.

 

وقامت وزارة الزراعة بالاعلان عن وجود ذبائح ولحوم بالأسعار في ٧ قطاعات وهما:
 

(١) مزارع قطاع الانتاج.
(٢) جمعيات الاصلاح الزراعي.
(٣) الإدارة المركزية للمحطات البحثية والتجارب الزراعية
(٤) مزارع معهد بحوث الإنتاج الحيواني
(٥) مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين برايم
(٦) مشروعات قطاع استصلاح الأراضي
(٧) المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف

 

منتجات اللحوم في منافذ وزارة الزراعة 

 

لحوم السجق 

كفتة بلدي

اللحوم الهامبرجر البلدي

لحمة كندوز صغير

الكبدة الكندوز الصغير

اللحوم البفتيك

 اللحم الضاني

 كبدة ضاني

 

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أول يوم 23 يوليو.. موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021

 

تقدم وزارة الزراعة المصرية أسعار وتخفيضات هائلة تنافس الأسواق المصرية، وتخفض أسعار الأضاحي 2021 أقل من السوق بتخفيض يقرب من ٢٠٪؜

تبدا أسعار الأضاحي 2021 في وزارة الزراعة بدءا 50 جنيهًا في الكيلو  والأبقار بـ55 جنيها في الكيلو.

- سعر جاموس 60 جنيهًا .

- سعر ماعز 60  جنيهًا.

- سعر كندوز 105جنيهًا.

 

أسعار الأضاحي 2021.. الخرفان

 

سعر الخروف بدءا  من 2500 جنيه إلى 4000 جنيه.

 

أسعار الأضاحي 2021.. العجول

 

يبدأ سعر كيلو العجول من 58 جنيه للكيلو وربنا يزيد عدة جنيهات.

 

أما اللحم الضاني:٦٠ جنيها للكيلو وفقا لما حددته وزارة الزراعة

وتربي المواشي والأبقار في مزارع مخصصة مطابقة لمعايير الجودة، ويوفر لهم الأعلاف وأطباء بيطريين، ووجود منظومة صحية بيطرية لتشرف على الأضاحي.

أسعار الأضاحي 2021 منافذ وزارة الزراعة منتجات اللحوم عيد الأضحى اللحم الضاني سعر الضاني في الخروف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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