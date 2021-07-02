إدارة الطيران الأمريكية: طائرة الشحن بوينج 737 هبطت قبالة هاواى

أعلنت إدارة الطيران الأمريكية، اليوم الجمعة، أن طائرة الشحن بوينج 737 هبطت في البحر قبالة هاواي ونجاة طاقمها.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) صحة الأنباء عن هبوط اضطراري لطائرة شحن من طراز "بوينج 737" تابعة لشركة Transair في البحر قبالة سواحل هاواي فجر اليوم الجمعة.

وأشارت إدارة الطيران إلى أن طاقم الطائرة المؤلف من شخصين أبلغ المراقبين، بعد إقلاعها من عاصمة هاواي هونولولو، بتعطل أحد المحركات، وفقا لشبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وذكرت الإدارة أن الطيارين حاولا العودة إلى هونولولو، لكنهما اضطرا إلى تنفيذ هبوط اضطراري في البحر.

وأكدت الإدارة نجاة كلا الطيارين وإنقاذهما من قبل حفر السواحل، مؤكدة أن تحقيقا سيجري لكشف ملابسات الحادث.

تحطمت طائرة شحن أمريكية من طراز بوينج 737 فوق مدينة هونولولو عاصمة ولاية هاواي الأمريكية إثر فشل في محركاتها.

وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، أصبح الطراز ماكس، وهو الاسم الذي أعطته "بوينج" لأحدث تجسيد لطائرات "737"، مرادفاً للكوارث، إلى جانب إحدى أسوأ أخطاء الشركات في التاريخ.

وطُرحت أول طائرة من طراز "737" في 17 يناير من عام 1967، وحلقت في السماء لأول مرة بعد ثلاثة أشهر.

ويقول مؤرخ الطيران ومؤلف كتاب "بوينج 737- الطائرة التجارية الأكثر إثارة للجدل في العالم"، جراهام سيمونز إنه "في الأيام الأولى، كانت 737 طائرة قوية جداً وموثوقة للغاية".

وتماماً مثل الطائرات الأخرى للشركة، وضع مصممو "بوينج" محركات طائرة "737" تحت الجناح، على غرار منافسيها الرئيسيين آنذاك، وأدى إلى تقليل الضوضاء والاهتزاز، كما أنه جعل الصيانة أسهل لإمكانية الوصول إليها بدون سلم.

وإلى جانب تلك المميزات، كانت للطائرة ستة مقاعد في كل صف مقارنةً بخمسة مقاعد فقط لدى منافسيها، ما يعني تمكنها من حمل المزيد من الركاب.

وفي عام 1991، تحطمت طائرة تابعة لشركة "يونايتد" عند هبوطها في كولورادو سبرينجز، ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً. وفي عام 1994، تحطمت طائرة تابعة للخطوط "USAir" الجوية بالقرب من بيتسبرج، وأسفر ذلك عن مقتل 132 شخصا.

وفي عام 1999، أكد المجلس الوطني لسلامة النقل أن الدفة هي سبب الحادثين بسبب عيب في التصميم، وأمرت إدارة الطيران الفيدرالية "FAA" بإجراء تعديلات على أسطول "737" بأكمله.

وأُعلن عن طائرة "بوينج 737 ماكس" في عام 2011، وهي الجيل الرابع من هذه الطائرات.

ووقع حادثان مميتان اشتمل كلاهما على نسخ لطائرة "737 ماكس 8" في 29 أكتوبر من 2018، و10 مارس 2019.