تفاصيل وظائف وزارة الموارد المائية والري يوليو 2021 وآخر موعد للتقديم

نستعرض لكم فى هذا التقرير تفاصيل وظائف وزارة الموارد المائية والري يوليو 2021، حيث تبدأ وزارة الموارد المائية والري، فى تلقى طلبات الرغبات فى شغل 238 من الوظائف الخالية ضمن المجموعة الاولى التخصصية للمهندسين، إلكترونيا من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، بداية من منتصف شهر يوليو الجارى ولمدة 20 يوما حتى الخامس من أغسطس المقبل.

تفاصيل وظائف وزارة الموارد المائية والري يوليو 2021



أحكام القانون فى تولى وظائف الرى

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري فى بيان لها، عن حاجتها لشغل وظائف خالية لعدد 238 مهندسًا، من ضمن المجموعة الأولى النوعية لوظائف الهندسة لتخصصات "مدني وميكانيكا وكهرباء وحاسب آلي واتصالات"، بالمستوى الثالث لموازنة الوزارة والجهات التابعة.



وأوضحت الوزارة إن شغل الوظيفة سيتم طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 180 لعام 2016 واللائحة التنفيذية له، بالإضافة إلى تحديد عدة شروط لشغل الوظائف.

موعد تقديم طلبات توظيف المهندسين في الرى

بداية من 15 يوليو الجارى وحتى 5 أغسطس المقبل، يبدأ تلقى طلبات شغل الوظيفة المعلن عنها، من خلال إستمارة إلكترونية مخصصة لذلك بعيدا عن التدخل اليدوي لتحقيق الشفافية، مع التأكيد على الإلتزام بالموعد المحدد وعدم الالتفات إلى أية طلبات بعد الموعد المقرر.

شروط شغل الوظائف الهندسية بوزارة الرى

قررت وزارة الموارد المائية والري، وضع عدة شروط لشغل الوظائف المعلن عنها، تتمثل في تمتع المتقدم لها بالجنسية المصرية مع إمكانية تقدم من يتمتع بالجنسية المصرية أو جنسية دولة عربية أخرى بشرط معاملة المصريين بها بالمثل فى شغل الوظائف المدنية والحكومية.



كما أكدت وزارة الرى على ضرورة حصول المتقدم لشغل الوظيفة على بكالوريوس الهندسة فى التخصص المطلوب، مع متع المتقدمين لشغل الوظائف بحسن السيرة وحسن السمعة، بالإضافة إلى عدم توقيع أو الحكم عليه بعقوبة جنائية او مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكون المتقدم قد تم رد اعتباره.

تحديد سن المتقدمين في وظائف وزارة الموارد المائية والري

تضمنت الشروط المقررة لشغل الوظائف الهندسية بوزارة الموارد المائية والري ، إلا يكون المتقدم لشغلها قد سبق فصله قبل ذلك من الخدمة سواء بحكم أو قرار تاديب نهائي بشرط ألا تمضي على صدوره أربعة سنوات على الأقل، كما تم تحديد سن المتقدم لشغل الوظيفة ب 30 عاما وقت صدور الإعلان عن الوظيفة.

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كما يشترط فيمن يتقدم للتعيين بالوظائف المعلن سداد مبلغ 20 جنيهًا رسوم دخول الإمتحان، مع ضرورة اجتياز الكشف الطبي وكذلك تحليل المخدرات، بجانب إختيار وظيفة واحدة فقط من ضمن الوظائف الشاغرة وعدم إمكانية التقدم لأكثر من وظيفة لمن تم قبوله فعلا.

مستندات التقديم في الوظائف المعلنة للمهندسين

قامت وزارة الرى بتحديد المستندات المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها، وتتضمن تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى سارية وقت الإعلان، وصورة شخصية حديثة، وصورة من المؤهل الدراسي وصورة من المؤهل الأعلى مثل الماجستير أو الدكتوراه.

الموقف من الخدمة العسكرية للمتقدم لوظائف الرى

كما يتم تقديم شهادة الموقف من أداء الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية، وكذلك صورة من صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم وتكون موجهة إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مع تقديم صورة من شهادة التأهيل أى بطاقة الخدمات المتكاملة وذلك في حالة وجود إعاقة للمتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها.

