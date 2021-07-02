محللون: سعر النفط قد يتجاوز الـ80 دولارًا للبرميل خلال 2021.. و100 للبرميل في 2022

توقع عدد من محللى أسواق السلع العالمية اليوم الجمعة، استمرار مكاسب النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة، بدعم من عدة عوامل أهمها توسع حملة التطعيمات ضد فيروس "كورونا" المستجد وبدء بعض الدول الكبرى في إنهاء إجراءات الإغلاق وكذلك استمرار تخفيضات الإنتاج من قبل مجموعة "أوبك+".



وحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، ارتفعت أسعار النفط بنحو 45% خلال الستة أشهر الأولى من 2021، مقتربة من 80 دولارا للبرميل، وذلك لأول مرة في ما يزيد على عامين ونصف العام.



ويرى محللو بنك "جولدمان ساكس" أن متوسط أسعار برنت قد يتجاوز 80 دولارا في الربع الثالث، مع ارتفاعات محتملة "أعلى بكثير" من هذا المستوى مع عودة الطلب إلى الارتفاع.



وأكد بنك "جي بي مورجان" أن أسعار النفط الخام قد تتخطى الثمانينات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.



فيما جاء المحللون في بنك أوف أمريكا أكثر تفاؤلا، حيث يتوقعون بأن أسعار برنت قد تصل إلى 100 دولار في صيف العام المقبل، ما قد يمثل أول ارتفاع إلى خانة الأرقام الثلاثية لأول مرة منذ 2014.



ونوقع مارتن راتس، كبير محللي النفط في مورجان ستانلي، إن البنك يتوقع خام برنت سيتداول بين 75 دولارا و 80 دولارا حتى منتصف عام 2022.



وأوضح راتس أنه لا يزال هناك عدد من الشكوك التي تلقي بظلالها على التوقعات، حيث أدى انتشار سلالة دلتا من "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم إلى تفاقم المخاوف من حدوث انتكاسة في الطلب على النفط، وأدى تجديد إجراءات الإغلاق وارتفاع التكاليف بالفعل إلى تباطؤ نمو المصانع في الصين، على سبيل المثال.



وخلال تعاملات اليوم، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنحو 0.25% إلى 75.65 دولار للبرميل، فيما سجل الخام العالمي مكاسب تزيد على 45% حتى نهاية يونيو المنتهي، بعد أن بدأ العام عند 51.80 دولار للبرميل في أول يناير الماضي.



وتراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي 0.20% عند 75.08 دولار للبرميل، حيث سجل الخام الأمريكي مكاسب تزيد على 51.4% خلال الستة أشهر الأولى من 2021.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 8% في يونيو بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 10% ، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018.



وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي تتوقع فيه الوكالات الرئيسية الثلاث في العالم، أوبك ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية- أن التعافي الذي يقوده الطلب سوف يرتفع في النصف الثاني من عام 2021.



ومن المقرر أن يجتمع وزراء دول "أوبك +" اليوم الجمعة لمناقشة خطط حول زيادة معدلات الإنتاج أو مواصلة التخفيضات في إنتاج المعدن الأسود النفيس.