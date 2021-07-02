تدريب الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بمطروح على الفرز واتخاذ الإجراءات الوقائية

نظمت مديرية الصحة بمطروح، اليوم الجمعة، دورة تدريبية لتدريب الفرق الطبية بمستشفيات العزل على الفرز واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للفرق الطبية أثناء التعامل مع حالات الإصابة بقيروس وكيفية تصنيف الحالات المصابة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام أحمد حاصل على زمالة مصرية طب الطوارئ وزارة الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة وبإشراف الدكتور محمد علي وكيل المديرية بقاعة التدريب بمستشفي النسا و التوليد .

تأتي تلك الدورة التدريبية بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان برفع كفاءة الفرق الطبية للعاملين بمستشفيات العزل لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس- كورونا كوفيد ١٩.

وكانت سيدة مصابة بفيروس كورونا وتبلغ من العمر 22 عاما، قد وضعت مولودتها الأولى، في ولادة طبيعية، وذلك عقب دخولها عناية العزل داخل مستشفى مطروح العام.

وقال الدكتور صبري شعبان مدير مستشفي مطروح العام خلال حديث سابق، لـ"الدستور، إن مستشفى مطروح العام استقبل سيدة حامل بحالة غير مستقرة وتبلغ من العمر 22 عاما مصابة بفيروس كورونا المستجد محولة من مستشفى الصدر .

وأوضح مدير مستشفى مطروح العام أنه تم على الفور حجزها في عناية مستشفى مطروح العام واستدعاء إخصائي نساء وتوليد وإعطاؤها البروتوكول الخاص بمرضى كورونا، مشيرا إلى أنه تم إجراء أشعة تليفزيونية على البطن وأشعة دوبلر على شرايين وأوردة الساقين أكثر من مرة تحسباً لوجود تجلطات داخل الأوعية الدموية .

وأضاف مدير مستشفى مطروح العام أنه في الساعة السابعة صباحا وضعت السيدة مولودتها الأولى في ولادة طبيعية ودون حدوث أي مضاعفات، مشيرا إلى أنه تم على الفور دخول المولودة لقسم حديثي الولادة لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن الأم والمولودة بحالة جيدة ومستقرة وتتم متابعتهما لحظة بلحظة .

دورة تدريبية بمطروح