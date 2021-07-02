إحالة المتهم بالشروع فى قتل طالب بالمرج للجنايات
أمرت نيابة المرج، بإحالة صاحب محل متهم بالشروع في قتل طالب عقب طعنه بسلاح أبيض "مطواة" أثناء مشاجرة بينهما، إلى محكمة الجنايات.
وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود إخطار لمدير مباحث العاصمة من مستشفى باستقباله "م. م. ص"، 22 سنة، طالب، ومقيم بدائرة القسم ومصاب بجرح نافذ بالصدر.
وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب و"ا. خ"، 23 سنة، صاحب محل منظفات كائن بالعقار المواجه للعقار سكن المجني عليه، ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المجني عليه بالتعدي على المتهم بالضرب وإحداث تلفيات بالمحل الخاص به، مما أثار حفيظة المتهم، فقام بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها.
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم، تمكن ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.