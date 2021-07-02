الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهم بالشروع فى قتل طالب بالمرج للجنايات

متهم
متهم

أمرت نيابة المرج، بإحالة صاحب محل متهم بالشروع في قتل طالب عقب طعنه بسلاح أبيض "مطواة" أثناء مشاجرة بينهما، إلى محكمة الجنايات.

وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود إخطار لمدير مباحث العاصمة من مستشفى باستقباله "م. م. ص"، 22 سنة، طالب، ومقيم بدائرة القسم ومصاب بجرح نافذ بالصدر.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب و"ا. خ"، 23 سنة، صاحب محل منظفات كائن بالعقار المواجه للعقار سكن المجني عليه، ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المجني عليه بالتعدي على المتهم بالضرب وإحداث تلفيات بالمحل الخاص به، مما أثار حفيظة المتهم، فقام بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم، تمكن ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

نيابة المرج سلاح أبيض مطواه الشروع في قتل طالب مشادة كلامية

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وائل لطفي

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