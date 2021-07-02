تشميع صيدلية وضبط أدوية منتهية الصلاحية بمستشفيات خاصة بالشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي، بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملة مشتركة للمرور على الصيدليات والمنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإبراهيمية للتحقق من مدى التزامها بالقوانين المنظمة للعمل، وضبط المخالف منها، والتأكد من توزيع المنتج الدوائي من منافذه القانونية المرخصة، مما ينعكس ذلك على منع تسرب الأدوية المخالفة للأسواق، والارتقاء بمستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٥٣٥ مخالفة دوائية تنوعت ما بين أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية معدة للبيع، بالإضافة لأدوية صدر ضدها منشور من وزارة الصحة بمنع تداولها، وتم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وفي سياق متصل؛ قام مفتشو الحملة بتشميع صيدلية أخرى داخل المدينة صادر بحقها قرار غلق إداري لمخالفة عدم تعيين مدير، كما شن مفتشو العلاج الحر والصيدلة حملة على مستشفى خاص بمركز الإبراهيمية، تم خلالها ضبط وتحريز ما يقارب ٢٠٠ وحدة دوائية (عبوة/أمبول/قطعة/زجاجة) منها أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الصيدلة والعلاج الحر ومختلف الإدارات الرقابية بالمديرية على جميع المنشآت الحيوية بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لمديري الصيدلة والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر، ولجميع المشاركين في الحملة للجهود المخلصة المبذولة حفاظًا على صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.