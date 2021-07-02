الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفاة العشرات جراء الموجة الحارة فى نصف الكرة الأرضية الشمالى

الموجة الحارة
الموجة الحارة

سلطت شبكة بلومبرج الأمريكية، اليوم الجمعة، الضوء على ارتفاع درجات الحرارة ونقص الكهرباء.

وذكرت الوكالة أن ارتفاع درجات الحرارة، ونقص الطاقة الكهرمائية، تسببا في انقطاع التيار الكهربائي ببعض أكبر مدن الصين الصناعية الشهر الماضي، كما ظهرت عاصفة شبه استوائية نادرة لم تدم طويلاً في جنوب المحيط الأطلسي قبالة سواحل الأرجنتين وأوروغواي.

وأدى الارتفاع القياسي في درجات الحرارة إلى اندلاع حرائق في كندا وشمال غربي المحيط الهادئ، بينما ضرب الجفاف غرب الولايات المتحدة بالكامل؛ مما جعلها مهيأة لاندلاع حرائق.

وأشارت، في تقريرها اليوم الجمعة، إلى أنه على الرغم من أن موسم الصيف قد بدأ قبل أيام قليلة، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها بشكل قياسي في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وأوضحت بلومبرج أن الظروف المناخية المسببة لارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع درجة حرارة المحيطات، وحدوث التغيرات في أنماط الطقس الطويلة لن تختفي قريباً؛ مما يعني أن الأسوأ لم يأت بعد.

وفي الوقت الذي توقع فيه خبراء الأرصاد قبل أسابيع أن يكون هذا الصيف قاسياً، فإن ذلك لم يفعل شيئاً لتقليل أثر الصدمة جراء سقوط المزيد من الضحايا بسبب الارتفاع القياسي في درجات الحرارة.

وقد توفي 60 شخصاً بسبب موجة الحرارة الحالية.

الكهرباء أسباب انقطاع الإنترنت الصين وفاة ارتفاع

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