حبس عاطلين لترويجهما مخدر الهيروين فى السلام

أمرت نيابة السلام بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المواد المخدرة، حيث تبين من التحقيقات أن المتهمين اتخذا من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الاجرامى في توزيع مخدر الهيروين على عملائهما، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائى حول المضبوطات.

البداية كانت بتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وعثر بحوزتهما على هيروين داخل سيارة بمنطقة السلام، وتحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال سيرهما بسيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين- طبنجة- عدد من الطلقات النارية- مبلغ مالى- ميزان حساس- عدد 4 هواتف محمولة).

7 معلومات توضح لك عقوبات تعاطى واتجار المخدرات:

المادة (33) من قانون العقوبات، تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.

المادة (34) من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.

المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.

تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.

جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التى تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين تختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس.

البرلمان المصري يتجه لتغليظ عقوبة مروجي مخدر «الاستروكس» إلى حد الإعدام؛ فى محاولة لمحاصرة انتشار ذلك النوع الذى شهد رواجًا هائلًا خلال الفترة الأخيرة، وقضى بسببه عدد كبير من الشباب.