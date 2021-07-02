انتشال جثتين لسيدتين من أسفل أنقاض عقار الدخيلة بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية من انتشال جثتين من تحت أنقاض عقار الدخيلة المنهار لسيدتين "نورا صابر"، 67 سنة، و"عبير" 37 سنة، ليرتفع عدد ضحايا العقار إلى 5 متوفين، كما تواصل قوات الإنقاذ البحث عن ضحايا تحت الأنقاض لاستخراجهم.

كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من استخراج سيدة على قيد الحياة من تحت أنقاض عقار الدخيلة المنهار، تدعى نادية أحمد موسى، 60 سنة، وذلك بعد ليلة كاملة قضتها تحت الأنقاض.

كما تم انتشال جثة جديدة لرجل، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا العقار المنكوب، وقتها، إلى 3 وفيات رجلين وسيدة وإصابة 5 آخرين.

كانت قد قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية التصريح بدفن 3 جثت لرجلين ومسنة لقوا مصرعهم أسفل عقار الدخيلة المنهار بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان، والتحفظ علي ملف العقار من الحي لفحصه، وتشكيل لجنة هندسية لإجراء المعاينة وإعداد تقرير لازم، وسؤال مسئولي الحي.

وانتقل فريق من النيابة إلى موقع العقار المنهار لإجراء المعاينة اللازمة الحادث، كما أخلت قوات الأمن عقارا مجاورا لعقار الدخيلة الجبل المنهار تأثر بالانهيار، و3 عقارات أخرى مجاورة له كإجراء احترازي لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وجاء الإخلاء دون المنقولات وتوفير مكان للإيواء بإحدى مدارس العجمي.

وأكد المصدر أن العقارات الثلاثة بناء قديم، يوجد بها بعض الشروخ الحديثة نتيجة انهيار العقار وتأثر الرابع المجاور للعقار المنهار.

كانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية في إنقاذ شخص، يدعى السيد، أحد ضحايا عقار الدخيلة الجبل المنهار من تحت الأنقاض، وذلك عقب تحديد مكانه بالاستكشاف تحت الأنقاض بأجهزة حديثة.

كما تم انتشال جثة المدعو عمرو صابر رجب الشهير بـ"كريم" من تحت أنقاض عقار، فيما لا يزال البحث عن أسرته ومن المتوقع العثور عليهم في نفس مكانه.

وحددت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية مكان الطفل كريم، أحد ضحايا عقار الدخيلة الجبل المنهار بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وذلك عقب قيامهم باستخدام تقنية حديثة لاستكشاف الأشخاص المتواجدة تحت الانقاض بمعدات حديثة.

وأكد مصدر أمني أن رجال الحماية المدنية تواصلوا مع الطفل كريم بالحديث معه لتحديد مكانه أسفل المنزل المنهار تمهيدا لإنقاذه، وإن كان معه أحد من أسرته على قيد الحياة.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالاسكندرية من استخراج جثة سيدة مسنة، تدعى سعاد زغلول يوسف، 60 سنة، وتم نقلها إلى مشرحة الإسعاف في كوم الدكة تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بمنطقة الدخيلة الجبل ووجود مصابين وسكان تحت الانقاض.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الدفاع المدني وسيارات الإسعاف إلى موقع العقار.

وبالمعاينة والفحص تبين سقوط عقار بشارع البرسيم بالدخيلة الجبل، ووجود مصابين وبعض الأشخاص تحت الانقاض.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ طفلة من تحت أنقاض العقار على قيد الحياة، وتم نقلها بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.