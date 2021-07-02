منع الناشرين من الدخول لأجنحتهم بقاعة 1 يثير أزمة بمعرض القاهرة للكتاب

أثار منع دخول العارضين المشاركين بمعرض الكتاب أزمة على بوابة صالة ١، وكان الأمن قد منع دخول جميع الزوار بما فيهم العارضون لأجنحتهم داخل صالة ١ الأمر الذي أثار اعتراضهم، خاصة أن العارضين يحملون بطاقات تعريفية تسمح لهم بالدخول.



واحتج العارضون على البوابات لمنعهم من مواصلة بيعهم بعد غلق الصالة بالكامل، الأمر الذي أثار سخطهم مهددين بالتواصل مع منظمي المعرض لكي يُسمح لهم بالدخول.

يذكر أن هيئة الكتاب كانت قد حددت دخول جمهور معرض الكتاب، يوميا في تمام الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً، ما عدا يوم الجمعة يكون دخول الجمهور من الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساءً.



وتجدر الإشارة إلى أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناحا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إريتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح أمس الأول، ترافقه الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 15 يوليو 2021.



وحضر الافتتاح أيضا مايا جويكوفيتش، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان، وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين