منع الناشرين من الدخول لأجنحتهم بقاعة 1 يثير أزمة بمعرض القاهرة للكتاب
أثار منع دخول العارضين المشاركين بمعرض الكتاب أزمة على بوابة صالة ١، وكان الأمن قد منع دخول جميع الزوار بما فيهم العارضون لأجنحتهم داخل صالة ١ الأمر الذي أثار اعتراضهم، خاصة أن العارضين يحملون بطاقات تعريفية تسمح لهم بالدخول.
واحتج العارضون على البوابات لمنعهم من مواصلة بيعهم بعد غلق الصالة بالكامل، الأمر الذي أثار سخطهم مهددين بالتواصل مع منظمي المعرض لكي يُسمح لهم بالدخول.
يذكر أن هيئة الكتاب كانت قد حددت دخول جمهور معرض الكتاب، يوميا في تمام الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً، ما عدا يوم الجمعة يكون دخول الجمهور من الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساءً.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناحا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إريتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح أمس الأول، ترافقه الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 15 يوليو 2021.
وحضر الافتتاح أيضا مايا جويكوفيتش، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان، وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين