رئيس وزراء العراق يلتقى نظيره الإيطالى فى روما (صور)

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، في العاصمة الإيطالية روما، معربًا عن تقديره للدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الإرهابية والدعم المقدّم إلى القوات العراقية في هذا الجانب.

ووفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أوضح الكاظمي، أن العراق راغب بتوسعة التعاون العسكري مع إيطاليا، بما في ذلك جانب التدريب وتطوير العمل في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة تهريب الأموال والنشاطات المحظورة الأخرى، والإستفادة من تجربتها في هذا المجال.

وقال رئيس الوزراء، إن العراق يرحب بدور أكبر للشركات والاستثمارات الإيطالية في العراق، خاصة في مجال البنى التحتية، وتسريع المشاورات الجارية لمشروع مد سكّة الحديد(البصرة-تركيا) الرابط بميناء الفاو.

كما رحب بتطوير التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال صيانة السدود، ومجال النفط والطاقة، والمجال الأكاديمي وقطّاع السياحة و الآثار، فضلًا عن رغبة العراق بتفعيل النقل الجوي المباشر بين بغداد وروما.

الكاظمي يلتقي رئيس البرلمان الأوروبي

ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء أمس الخميس، إلى العاصمة الإيطالية روما، قادمًا من العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث بحث الكاظمي، علاقات التعاون الثنائي بين العراق والاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، عقد الكاظمي، لقاء مع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، في مقر البرلمان ضمن زيارته إلى بروكسل.

وبيَّن الكاظمي تطلع العراق إلى بناء علاقات متميزة مع جميع دول الاتحاد الأوروبي، وبما يساعد على تجاوز العراق لأزماته، ويدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن دعم دور العراق المحوري في نزع فتيل الأزمات في المنطقة.

وقال الكاظمي، إنه يعوّل على تطوير علاقات البرلمان الأوروبي مع مجلس النواب العراقي، في مجال تبادل الخبرات التشريعية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن الأقليات وترسيخ الديمقراطية.

مباحثات عراقية بلجيكية

وفي وقتٍ سابق، التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، أمس الأربعاء، رئيس وزراء بلجيكا الكسندر دي كرو، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة بروكسل.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الكاظمي، عن تقديره لموقف بلجيكا الداعم للعراق في محاربة تنظيم داعش الإرهابي عبر التحالف الدولي، فضلاً عن مساهمتها في تدريب ومساعدة القوات العراقية، وفي مجال التعاون الاستخباري العالي بين البلدين ضمن جهود التصدي للإرهاب.

وأوضح أهمية إعادة افتتاح السفارة البلجيكية في بغداد، نظرًا للعلاقات التي تربط البلدين ودعم بلجيكا للعراق في مجالات عديدة، مؤكدًا مسئولية الحكومة العراقية في حماية أمن البعثات الدبلوماسية في العراق، والعمل الجاد لمنع تكرار الهجمات على البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية العراقية التي تستضيف مستشارين ومدربين أجانب.

الكاظمي يلتقى رئيس وزراء إيطاليا

الكاظمي يلتقى رئيس وزراء إيطاليا

الكاظمي يلتقى رئيس وزراء إيطاليا

الكاظمي يلتقى رئيس وزراء إيطاليا

الكاظمي يلتقى رئيس وزراء إيطاليا

الكاظمي يلتقى رئيس وزراء إيطاليا

الكاظمي يلتقى رئيس وزراء إيطاليا

الكاظمي يلتقى رئيس وزراء إيطاليا

الكاظمي يلتقى رئيس وزراء إيطاليا

الكاظمي يلتقى رئيس وزراء إيطاليا

الكاظمي يلتقى رئيس وزراء إيطاليا