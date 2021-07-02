تفاصيل غلق جناح أحد الناشرين بـ«سور الأزبكية» فى المعرض بسبب التزوير

أغلقت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ٥٢، جناح بائع في سور الأزبكية المشارك في المعرض، لاتهامه في قضية مسبقة بالتزوير.

وقال الناشر سعيد عبده، في تصريحاته لـ"الدستور"، إن الناشر لم يتم ضبط الكتب في جناحه، لكن لديه قضية تزوير مسبقة، وكان قد تم ضبطه بعدد كبير من الكتب للناشرين المصريين والعرب مزورة، تتخطى ٥٠ ألف كتاب.

وأوضح أنه مشارك في المعرض باسم مشترك آخر وليس باسمه، وهذه قضية أخرى.

وكان الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، قد قال إنه في ضوء الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، فقد قامت مباحث المصنفات بالتنسيق مع اتحاد الناشرين المصريين بضبط كمية كبيرة جدًا من الكتب المزورة لعدد كبير من الناشرين المصريين والعرب وتم مصادرة الكتب، التي يبلغ عددها 50 ألف كتاب.



وأوضح رئيس اتحاد الناشرين المصريين: كما قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بغلق جناح الشركة المتهمة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ52، وهو أحد تجار سور الأزبكية، وطالب رئيس الاتحاد جميع دور النشر بسرعة التدخل في القضية والمقيدة من قبل لنفس التاجر بالمحضر رقم ٥٦٢٦ جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة ٢٠٢١ بالحرز رقم ١١٣ م. ج، بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢١.

وكانت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب قد أغلقت قاعة رقم واحد في المعرض، ومنعت الجمهور من الدخول إليها، نظرا لتكدس الزوار بها.

وناشدت إدارة المعرض عبر مكبرات الصوت، الجمهور الخروج إلى باقي القاعات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وتضم تلك القاعة أجنحة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة العامة للكتاب، والمركز القومي للترجمة، وكبرى دار النشر.

وشهدت بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الثاني إقبالا كبيرا من الجمهور على فعالياته، واحتشد المئات من الجماهير على البوابات في انتظار السماح لهم بالدخول، لاقتناء الكتب والاطلاع على الأجنحة.

وكان قد شهد اليوم الأول من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52، التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة"، زيارة 72 ألف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشادت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بالتزام الجمهور الشديد بالإجراءات الاحترازية المفروضة، مؤكدة أن المعرض استضاف في اليوم الأول 72 ألف زائر، وتم رصد العدد من خلال المنصة الالكترونية مما يثبت وعى وحرص أبناء الوطن على القراءة والاطلاع، وأبدت سعادتها بإقامة هذه الدورة رغم التحديات.

تجدر الإشارة إلى أن معرض هذا العام يقام على مساحة 80 ألف متر مربع، ويبلغ عدد الأجنحة به 756 جناحاً، تضم 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 344 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 40 ناشراً، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال) 47 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (وسائل تعليمية) 27 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 98 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1.

كما يشارك في المعرض من ذوي القدرات الخاصة 5 أفراد، و11 ناشراً لمبادرة وزارة "ثقافتك كتابك"، كما يشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم، ويشمل المعرض فعاليات مهمة وبارزة في البرنامج الثقافي في سبعة مسارات.

وتضم مبادرة " ثقافتك كتابك" مئات العناوين من دور النشر لا يتجاوز فيها سعر الكتاب 20 جنيها لحث رواد المعرض على اقتناء الكتب.

وتأتي الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم بأسره تتمثل في أزمة انتشار فيروس كورونا، والتي فرضت علينا جميعا ضرورة التعامل معها، والتغلب على تداعياتها السلبية، ويمكن الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة.

ولفتت إلى أنه سيتم إقامة غرفة عمليات دائمة للمعرض وخدمة دعم فني وخدمة عملاء "أون لاين" على المنصة وعلى تطبيق "الواتس آب"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مُرافق من جميع بوابات الدخول، مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها؛ حرصاً على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبي، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة، كما تم تحديد حدٍ أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الأربع ومراعاة مسافات التباعد بين أجنحة العارضين.