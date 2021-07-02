منها الذكاء الاصطناعي.. أهم 5 اتجاهات لصناعة النفط والغاز خلال 2021

استعرض الدكتور سعيد كامل، أستاذ إنتاج واقتصاديات البترول والغاز بكلية هندسة البترول جامعة السويس ، اتجاهات صناعة النفط والغاز لعام 2021 ، والتي جاء فيها أهم 5 اتجاهات وهي:

1- إنترنت الأشياء (IoT)

تستخدم صناعة النفط والغاز إنترنت الأشياء لتحسين الإنتاج وتحسين المعدات وضمان سلامة العمال ومراقبة المناطق النائية، وتعمل المستشعرات الموضوعة داخل الآبار وموانع الانفجار (BOP) وصمامات الخنق على تمكين جمع البيانات في الوقت الفعلي. باستخدام هذه البيانات ، كما تحدد شركات O&G المعدات المعيبة بسرعة ، مما يساعد المهندسين الميدانيين على التنبؤ والتفاعل بسرعة، كما تسمح حلول إنترنت الأشياء لمنشآت النفط والغاز بتقليل تكاليف الصيانة والحصول على رؤية تفصيلية لمعداتها أو عملياتها

2- الذكاء الاصطناعي

تطبق صناعة النفط والغاز بشكل متزايد الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لحل المشكلات المعقدة في عمليات التنقيب والإنتاج والتوزيع، كما تدعم الأنظمة الأساسية التي تدعم الذكاء الاصطناعي عملية اتخاذ القرار برؤى من التحليلات التنبؤية والتعليمية والمعرفية، بهذه الطريقة ، يساعد الذكاء الاصطناعي مهندسي البترول ومديري صناعة النفط والغاز على اكتشاف وتنفيذ أفكار جديدة للتنقيب والإنتاج في الحقل لزيادة عائد الاستثمار.

3- البيانات الضخمة والتحليلات

تولد العمليات اليومية في صناعة النفط والغاز كميات كبيرة من البيانات غير المنظمة، كما تساعد منصات البيانات الضخمة محللي بيانات الصناعة في استخلاص رؤى من بيانات الإنتاج والأداء، وهذا مفيد أيضًا للمهندسين الذين يتطلعون إلى تحسين الإنتاج وضمان سلامة الخزانات، علاوة على ذلك ، فإن البيانات التاريخية للعمليات السابقة تدرب بشكل أفضل وتختبر الخوارزميات والنماذج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. باستخدام تحليلات البيانات الضخمة ، تستمد صناعة النفط والغاز قيمة أكبر من القرارات اليومية لتقليل تكاليف التشغيل وانبعاثات الكربون في الصناعة.

4- الروبوتات

غالبًا ما يعمل مشغلو النفط والغاز في بيئات معقدة ووعرة ، مما يشكل خطرًا كبيرًا على سلامة الإنسان، لمواجهة هذه المخاطر ، كما تتكيف صناعة النفط مع حلول الروبوتات التي تزيد من السلامة في مكان العمل وكذلك سرعة العمليات. تعتبر الروبوتات مفيدة أيضًا في عمليات الفحص والمسح والأتمتة الصناعية في منصات النفط ومصافي النفط، ولا تعمل الروبوتات وأتمتة العمليات على تسريع العمليات فحسب ، بل إنها تقلل من متطلبات القوى العاملة ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء التي يسببها الإنسان.

5- النمذجة والتصور ثلاثي الأبعاد

تساعد النمذجة ثلاثية الأبعاد والتصورات عالية الجودة في إنشاء تمثيلات واقعية لخزانات المياه الجوفية وغيرها من معدات النفط والغاز بالاقتران مع بيانات الإنتاج التاريخية ، كما تحاكي النمذجة ثلاثية الأبعاد مرحلتي الإنتاج والحقن أثناء دورة حياة الخزان. هذا يساعد على التنبؤ بالمخاطر التي تؤثر على سلامة الخزان استنادًا إلى البيانات ، يعمل مهندسو النفط والغاز على تحسين تخطيط الإنتاج والعمليات، علاوة على ذلك ، تعمل النمذجة ثلاثية الأبعاد والتصور على خفض التكاليف وتقليل المخاطر مع زيادة أداء أصول النفط والغاز.