تدريب الطلاب والخريجين بجامعة الوادى الجديد على ريادة الأعمال

شهدت جامعة الوادي الجديد شهرًا حافلًا ونشاطًا مكثفًا لتدريب الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس عقب انتهاء امتحانات العام الدراسي، وذلك لبناء قدرات المجتمعات المحلية في العديد من المجلات وذلك في إطار رؤية الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحقيقًا لرؤية وزارة التعليم العالي ورؤية مصر ٢٠٣٠ فى إطار الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة مساهمة الجامعات المصرية لخدمة المجتمعات المحلية، وتحقيقًا لرؤية الدولة في الاستثمار في الشباب وطلاب الجامعات، ووفقًا لتوجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار.

حيث تقوم جامعة الوادي الجديد برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة بالعديد من الأنشطة لبناء قدرات الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدرس في العديد من المجالات.

ويقوم نادي ريادة الأعمال بالجامعة وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتنفيذ معسكر تدريبي للطلاب والخريجين لتوليد الأفكار الريادية والمشروعات الناشئة، وذلك عبر منصة زووم لمدة أربعة أيام خلال الأسبوع الماضي.

وصرح الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة بأن المعسكر الحالي والذي يستهدف نشر الفكر الريادي بين الطلاب والخريجين ويشارك فيه نحو ١٧٠ شابا وفتاة من مختلف محافظات مصر ومختلف التخصصات، حيث يستهدف تدريب المشاركين على كيفية إنشاء شركات ناشئة تستهدف إيجاد حلول للتحديات المجتمعية الفعلية التي تواجه محافظة الوادي الجديد، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة للحضور.

وأضاف طنطاوي أن الأسبوع الماضي شهد معسكرًا مثيلًا للمعسكر الحالي استهدف نشر الفكر الريادي بين أعضاء هيئة التدرس تمهيدًا لإدماجه في المقررات الدراسية ومشروعات التخرج لطلاب الجامعة شارك فيه ما يزيد علي ٤٠ من أعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور أحمد دياب مدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار (تايكو) أن نادي ريادة الأعمال التابع للمكتب هو أحد ثمار التعاون بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر.

وأضاف أن المكتب يستهدف دعم التكنولوجيا وتسويق الابتكار بمجتمع الوادي الجديد بما يخدم التحديات الاقتصادية ويسخر إمكانات البحث العلمي بما يخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة تحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، كما يرعى المبتكرين وأصحاب الأفكار الريادية ويعمل على مساندتهم للدخول إلى سوق العمل.

وأضاف الدكتورجمال حسن مدير النادي أن المعسكرات الحالية هي جزء من سلسلة من الأنشطة نفذها النادي وسوف يتم إستكمالها خلال الفترة المقبلة. وعلى صعيد آخر صرح طنطاوي بأن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدرس ومكتب التايكو بالجامعة بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) يقومان بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية موجهة لرفع وعي طلاب المدارس والجامعات فيما يتعلق بالإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية.

وذلك في إطار المشروع المنفذ من قبل الفاو ومركز بحوث الصحراء والجامعة والذي يستهدف الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية لواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد والممول من مرفق البيئة العالمية (GEF).

حيث أفاد الدكتور محمود الكيلاوي مدير مركز تنمية القدرات أن المركز بصدد تنفيذ عدد ٦ برامج تدريبية لطلاب الجامعات والمدارس في عدد من المجالات المتعلقة بالإدارة المستدامة للأراضي والمياه والتنوع البيولوجي الزراعي وممارسات الزراعة المستدامة بهدف تدريب ٢٠٠ طالب وطالب من طلاب الجامعة وطلاب المدارس الفنية الزراعية، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة ومركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

يذكر أن جامعة الوادي الجديد تخطط لإطلاق أسبوع ريادة الأعمال في الفترة المقبلة، وذلك وفقًا للاتفاق المبرم بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك دعمًا لترسيخ فكر العمل الحر والتوظيف الذاتي للشباب بمحافظة الوادي الجديد.