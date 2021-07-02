قائد الجيش اللبنانى: المؤسسة العسكرية ستبقى فى الدفاع عن لبنان أرضا وشعبا

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون إن الجيش هو ضمانة الاستقرار وسيبقى على قسمه في الدفاع عن لبنان أرضا وشعبا.

جاء ذلك في كلمة له اليوم خلال تفقده الوحدات العسكرية المنتشرة في مدينة طرابلس (شمالي لبنان) ومحيطها للاطلاع على الوضع الأمني الميداني بعد الأحداث التي شهدتها المدينة مؤخرا.

وأشاد العماد جوزاف عون، في كلمته التي وجهها للعسكريين، بانضباطهم وشجاعتهم في نزع فتيل الفتنة من المدينة، وتجنيبها المواجهة، قائلاً: "أراد البعض وضعنا في مواجهة مع أهلنا في طرابلس، ولكن بحكمتكم أنقذتم المدينة وأهلها".

وتابع: "إن الأوضاع الاقتصادية تلقي بثقلها على الشعب اللبناني وعلى الجيش ايضا، نحن نشعر بمعاناة أهلنا لأننا نعاني مثلهم، وربما أكثر، نظرا للمهمات الكثيرة التي لنا شرف القيام بها وهذه المرحلة دقيقة وصعبة وسنجتازها سويا بفضل عزيمتكم وايمانكم بوطنكم".

وتوجه إلى أهالي مدينة طرابلس الفيحاء العرقية قائلا: "نحن جزء منكم. نشعر بمعاناتكم ووجعكم. نحن لسنا ضدكم. لكم الحق في التعبير السلمي عن رأيكم ونحن نحميكم، ولكن لا تدعوا العناصر المشاغبة وغير المنضبطة أن تسيء لكم أو تجرّكم الى مواجهة مع الجيش. نحن لسنا سبب الأزمة الاقتصادية التي تعانون منها ونعاني منها نحن أيضاً ".

وكان العماد جوزاف عون ، قد شدد في ختام كلمته، "لن يجرنا أحد على أي مواجهة مع أهلنا، وفي المقابل لن نسمح لأي شخص بالمساس بأمن المدينة ولا بأمن أي منطقة لبنانية أخرى "، مؤكدا أن الجيش هو ضمانة الاستقرار وسيبقى على قسمه في الدفاع عن لبنان أرضا وشعبا.

شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، على وجوب تسهيل وصول المسافرين إلى المطار والخروج منه، وتأمين راحتهم لاسيما مع ازدياد عدد الرحلات الجوية والوافدين.

وأكد بيان رسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية، أن عدد الذين دخلوا الى المطار أمس بلغ 13 ألف مسافر من مختلف الدول، حيث وصل إلى مطار رفيق الحريري بالعاصمة بيروت 83 طائرة، وهو رقم قياسي لم يشهده المطار منذ الاحداث الأخيرة.

وأشارت الرئاسة إلى أن عون تابع الإجراءات والتدابير التي تقررت في الاجتماع الاخير للمجلس الأعلى للدفاع يوم الثلاثاء الماضي، لاسيما في ما يخص الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي.

وأضافت أنه أجرى اتصالات اليوم مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، والمدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي المهندس فادي الحسن والمدير العام للجمارك بالوكالة ريمون خوري.

وشدد الرئيس عون على وجوب البقاء على جهوزية تامة لمواكبة الحركة المتزايدة في المطار.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب قد أكد قبل أيام أن حجم الحجوزات السياحية في لبنان هذا الموسم فاق التوقعات، مؤكدا أن التقديرات تتوقع دخول بين ٤ و٥ مليارات دولار إلى البلد في الموسم السياحي هذا العام، وعن نشاط اقتصادي كبير يساعد البلد على الصمود في هذه الأزمة.