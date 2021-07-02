الجمعة 02 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توصيات المؤتمر الدولى لأمراض الدم وزرع النخاع بطب عين شمس

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

أوصى المؤتمر الدولى السنوى التاسع للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع التابعة لوحدة أمراض الدم وزرع النخاع بكلية الطب جامعة عين شمس، والذي استمر لمدة يومين بالتوسع فى إنشاء غرف لزرع النخاع نتيجة لوجود أعداد كبيرة من المرضى على قائمة الانتظار، وتعد جامعة عين شمس واحدة من الأماكن المتطورة في هذا المجال، حيث تمتلك وحدة كبيرة لزرع النخاع وسوف يتم استكمالها وتطويرها، وإنشاء وحدة جديدة لزرع النخاع من متبرع متوافق ونص توافق لتصبح واحدة من أكبر وحدات أمراض الدم في مصر صرح بذلك الدكتور محمد محمود موسى أستاذ أمراض الدم والباطنة وزرع النخاع بكلية طب جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر.

كذلك أوصى المؤتمر بضرورة التوسع في إستخدام الدراسات الوراثية لمرضى أمراض الدم الخبيثة لتحديد المستقبل المرضى لهم وتحديد نوعيات العلاج المناسبة.

وفي أمراض الدم الحميدة أوصى المؤتمر بزيادة التحاليل والاستخدام الأمان للأدوية لمرضى انيميا البحر المتوسط ومرضى انيميا نقص الصفائح الدموية.

وفي مجال أورام الدم المتعددة أوصى المؤتمر بالتوسع في استخدام الأدوية الحديثة والتي تأتي بآثار جانبيه اقل وفوائد عديدة للمرضى مما يسهم في رفع معدلات الشفاء.

كذلك أوصي المؤتمر الذى شهد مشاركات من خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وبعض الدول العربية الشقيقة بالإضافة إلي نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين إلى ضرورة التواصل والتفاعل في مجال البحث العلمى بما يعود بالفائدة علي المرضى المصريين ، للوصول إلي بروتوكولات علاج تتناسبهم.

يأتى المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، الدكتور  خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وشارك به ١٦ طبيبا عالميا بالإضافة إلى نخبة من الاستشاريين وأساتذة أمراض الدم من جامعات (القاهرة، المنصورة، المنوفية، الإسكندرية، طنطا، سوهاج، أسيوط، قناة السويس) والمعهد القومي للأورام ومعهد ناصر والشيخ زايد التخصصي، بالإضافة إلى مشاركة من مستشفى المعادي العسكري ومستشفى الشرطة والمركز الطبي العالمي، إلى جانب مشاركات من الدول المختلفة من إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية من الكويت والسعودية والإمارات.

وناقش المؤتمر علي مدار يومين ٣٠ يونيو،١ يوليو الجديد والحديث في مجال علاج أمراض وأورام الدم الحميدة والخبيثة، والأدوية الجديدة في علاج أمراض الدم، بالإضافة إلى مناقشة الجديد في طرق العلاج في إجراءات عملية زرع النخاع من متبرع خارجى أو زرع النخاع الذاتى او من متبرع نص توافق ، كما تطرق إلى كل ما له علاقه بأمراض الدم بصفة عامة وذلك من خلال عدد من الجلسات تحدث خلالها مجموعة من الباحثين والمتحدثين الدوليين والعرب.

الولايات المتحدة سوهاج العلاج الدول العربية جامعة التعليم العالي رئيس الجمهورية عين شمس مستشفى الشرطة الباطنة وزير التعليم العالي

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وائل لطفي

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