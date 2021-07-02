قبرص تدعم موقف مصر فى قضية سد النهضة

انعقدت بالعاصمة القبرصية نيقوسيا جولة المشاورات السياسية بين مصر وقبرص برئاسة السفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير كورنيلوس كورنيلو السكرتير الدائم لوزارة الخارجية القبرصية، بحضور السفير عمرو حمزة، سفير مصر في قبرص، والسفيرة كرستينا رافتي مدير إدارة الشرق الأوسط بالخارجية القبرصية.

تناولت المشاورات مختلف أوجه العلاقات بين البلديّن وسُبل تطويرها، كما تم تبادل الآراء حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بحسب بيان للخارجية.

وبحسب بيان للخارجية، اليوم الجمعة، أظهرت الجولة توافق الرؤى حول الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين الدولتيّن، كما شهدت توافقاً على مختلف الملفات المطروحة في ضوء المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية والثقافية والحضارية التي تجمع شعبي البلديّن. وتم تناول أيضاً ملفات التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان ووضع إطار شامل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة الثلاثية التي جمعت قادة الدول الثلاث في نيقوسيا في أكتوبر ٢٠٢٠.

تشاور الجانبان كذلك حول الملفات الهامة والقضايا الإقليمية المطروحة حالياً، حيث عبر الجانب القبرصي عن تقديره البالغ لدور مصر في وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما شهد الموقف المصري والقبرصي توافقاً فيما يتعلق بالتطورات في ليبيا وضرورة انعقاد الانتخابات في موعدها المقرر وأهمية خروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات المسلحة هناك.

كما تم أيضًا عرض الرؤية المصرية فيما يخص ملف سد النهضة، حيث أبدى الجانب القبرصي تفهمه ودعمه للموقف المصري. وحرص الجانبان على تناول أوجه التعاون المتعلقة بملف الطاقة، حيث تم بحث أطر التعاون في منطقة شرق المتوسط وعلى رأسها منتدى غاز شرق المتوسط والربط الكهربائي.

من ناحية أخرى، عرض الجانب القبرصي آخر تطورات القضية القبرصية، حيث أعاد الجانب المصري التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لإعادة توحيد قبرص في إطار احترام قرارات الأمم المتحدة.

وعلى هامش المشاورات، التقى السفير بدر عبد العاطي بكل من ناتاشا بيليدو الوزيرة المسئولة عن ملف الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص، و السفير كيرياكوس كوروس مدير مكتب الرئيس القبرصي.

