تعرف على تاريخ عيد الأضحى 2021 والإجازات الرسمية

تاريخ عيد الأضحى 2021.. يبحث كثير من المواطنين عن تاريخ عيد الأضحى 2021، متصدرا محرك البحث "جوجل"، استعداد لتجهيزات العيد ولقضاء أجازة سعيدة، وممارسة العادات والتقاليد المتبعة من قبل الأسر المصرية، وبعد إعلان مملكة السعودية العربية عن يوم وقفة عرفات وتتابع الرؤية الشرعية للهلال يوم ٢٩ ذو القعدة وتحدد خلالها موعد الوقفة.

موعد تاريخ عيد الأضحى 2021 ووقفة عرفة

تستعرض "الدستور" في ذلك التقرير موعد تاريخ عيد الاضحى 2021 ووقفة عرفة، وفقا للحسابات الفلكية.

١٩ يوليو يوم الاثنين وقفة عرفات

٢٠ يوليو يوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

٢١ يوليو يوم الأربعاء ثاني أيام عيد الفطر

٢٢ يوليو يوم الخميس ثالث أيام عيد الفطر

٢٣ يوليو يوم الجمعة رابع أيام عيد الفطر

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ويعلن ميعاد تاريخ عيد الاضحى 2021 طبقا لرؤية الهلال لشهر ذو الحجة الموافق 1442 هجريا.

ومن الجدير بالذكر أن إجازة عيد الأضحى المبارك بمصر، وفقا للإجراءات المنبعة من قبل الحكومية، 5 أيام بالإضافة إلى يوم السبت فتصبح الأجازة 6 أيام، وتبدأ العودة للعمل من يوم ٢٥ يوليو الموافق يوم الأحد.

الاجازات الرسمية ليومي السبت والجمعة خلال شهر يوليو

الجمعة 2 يوليو

السبت 3 يوليو

الجمعة 9 يوليو

السبت 10 يوليو

الجمعة 16 يوليو

السبت 17 يوليو

الجمعة 23 يوليو

السبت 24 يوليو

الجمعة 30 يوليو

السبت 31 يوليو

الاجازات الرسمية في شهر يوليو ٢٠٢١

_ 19 يوليو يوم الاثنين وقفة عرفات.

_ 20 يوليو يوم الثلاثاء عيد الاضحى ويبقى على مدار ٤ أيام.

_ 23 يوليو يوم الجمعة إجازة بمناسبة عيد الثورة.

ويظهر الهلال لشهر ذي الحجة فور حدوث الاقتران في الساعة الثالثة والدقيقة 17 في صلاة الفجر بتوقيت محافظة القاهرة.

