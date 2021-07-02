الجمعة 02 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد: تغيير مسار عدد من القطارات لتعديل التشغيل اليومى

السكة الحديد
السكة الحديد

أعلنت هيئة السكك الحديد عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك"، إن هناك تغيير ا لعدد ٣ قطارات وذلك ليتناسب مع حجم التشغيل، إلى جانب ذلك يتم تغيير مسارها حتى لا تتعارض مع أعمال التطوير التي تقوم بها الهيئة.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أنه سيتم تغيير مسار قطار ٢٨ يتم مسيره مناسكندرية/ طنطا/ منوف /القاهرة بدلا من اسكندرية / طنطا/ / القاهرة (الطوالى)، وكذلك قطار340 يتم مسيرة من المنصوره / الزقازيق /شبين القناطر/ القاهرة بدلا من المنصورة / الزقازيق /بنها/ القاهرة (الطوالى). 

وأشارت هيئة السكة الحديد إنه اعتبارا من يوم 17/7/2021 يتم تبكير ميعاد قطار 936 يقوم الساعه 5,40 بدلا من الساعه 6,00.

وتفقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، اليوم، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق أعمال تنفيذ القطار الكهربائي LRT ( السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان)، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي، بما يسهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة.

وتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث (تم افتتاحها وتشغيلها) ومحطة للقطارالكهربائي الخفيف ( LRT) ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة / السويس» ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور / السلام).

ثم تفقد الوزير باقي محطات المشروع والتي بلغت نسبة تنفيذها 88% حيث تم تفقد محطة العبور وتم الاطلاع على معدلات تنفيذها   بعدهاتوجه وزير النقل لتفقد ورشة القطار الكهربائي الخفيف LRT والتي تضم 26 مبنى وبلغت نسبة تنفيذها 67%، كما تم تفقد  عدد من كباريالمشروع مثل كوبري جنيفة حيث يشمل المشروع على عدد 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها جميعاً وتشغيلها تجريبياً أمام حركة السيارات  وهي كباري الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق كما يشمل  على عدد 7 كباري LRT (كباري مسار) حيث تم الانتهاء من تنفيذكوبري السويس وبلغت نسبة تنفيذ  4 كباري منها وهي كباري) (الإسماعيلية  وجنيفة والروبيكي1 و 2 ) .99%  وجاري تنفيذ  كباري العاصمة 1 والعاصمة 2 والتي اصبحت في مراحلها الأخيرة، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أنفاق المشروع وعددها 3 أنفاق بنسبة 100% وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقينLRT هما نيو هليوبوليس وبدر)، كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية (مدني - تشطيبات) 88 % بعدها تابع الوزير أعمال تنفيذ  المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات: (العاصمة الإدارية 3 - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية التبادلية مع القطار  الكهربائي السريع).

السكة الحديد القطارات تعديل مواعيد التشغيل اليومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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