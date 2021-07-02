سعر جرام الفضة في مصر اليوم الجمعة 2 يوليو 2021

يبحث المواطنون عبر محركات البحث الإلكترونية، على سعر جرام الفضة في مصر اليوم 2 يوليو 2021.



سعر جرام الفضة في مصر

وتنشر “الدستور” سعر جرام الفضة في مصر اليوم الجمعة، وهي كالتالي:

- بلغت أسعار أونصة الفضة 411.913 جنيه مصري.

-بلغت أسعار الفضة النقية عيار 999، وهي التي لا تحتوي على أي معادن أخرى، نحو 13.22 جنيه، وذلك للجرام منها.

- بلغ سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958، نحو 12.67 جنيه، وذلك للجرام منها.

- بلغت أسعار الفضة الاسترليني عيار 925، نحو 12.24 جنيه، وذلك للجرام منها، ويعتبر من أكثر الأنواع شهرة.

- بلغت أسعار فضة العملات عيار 900، نحو 11.91 جنيه، وذلك للجرام منها.



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- بلغت أسعار فضة المجوهرات عيار 800، نحو 10.58 جنيه، وذلك للجرام منها، وهو الجرام السائد الذي يستخدم في صناعة المجوهرات في مصر.



- بلغ سعر جرام الفضة عيار 880، نحو 11.64 جنيه، وذلك للجرام منها.



قيمة الفضة

وتعد الفضة هي أحد أقدم المعادن والتي استخدمها الناس قديماً كزينة وحلي سواءًا للرجال أو النساء.

أسباب شراء الفضة

ويلجأ المواطنين لاستخدام الفضة، كبديلا للذهب بعد ارتفاع أسعاره، وبخاصة بعد تعويم الجنيه.

أنواع الفضة

وتوجد الكثير من أنواع الفضة ومنها الفضة المصرية و الفضة التركية و الفضة الإيطالية والفضة السويسرية، كما يوجد أيضاً نوعان من عيارات الفضة فيوجد فضة عيار 800 وفضة عيار 900، ولكن العيار السائد في السوق المصري هو عيار 800 والذي يتكون من 80% فضة أما النسبة الباقية فهي عبارة عن نحاس وعدة معادن و مكونات أخرى.

سعر المصنعية في مصر

يعد سعر المصنعية هو ما يتحكم بأسعار الفضة في مصر وليس سعر الفضة الخام نفسه ، حيث أن سعر المصنعية يكون أعلى من سعر جرام الفضة الخام نفسه ، ويصل سعر مصنعية الفضة في مصر حوالى 25 جنيه تقريباً وقد تختلف قليلاً.