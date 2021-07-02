عقب تذبذبها.. توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

أثارت أسعار الذهب صباح اليوم 2 يوليو 2021، الكثير من التساؤلات حيث تصدرت محركات البحث على جوجل لاهتمام الكثير من المواطنين بمعرفة أحدث أسعار الذهب للبيع والشراء نظرًا لحدوث هبوط مفاجئ في بورصة الذهب أمس الخميس، فى استجابة لتغيرات أسعار الذهب عالميًا والتى تشهد حالة من التذبذب على مدار اليوم.

متوسط اسعار الذهب صباح اليوم الجمعة

ووصل أسعار الذهب عيار 21 الأكثر إقبالا على الشراء في السوق المحلية في مصر، صباح الجمعة، 784.17 جنيه، مسجلًا 783.92 جنيه مساء أمس الخميس مرتفعًا بنسبة بسيطة، بينما سجل وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 666 جنيهًا، وعيار 24 نحو 888 جنيهًا، والجنيه الذهب 6216 جنيهًا.

وتواصل أسعار الذهب التتباين هبوطا وصعودا ، مما يجعل المستثمرين وراغبي الشراء في حالة ترقب لمعرفة المعاد اللأفضل للبيع والشراء .

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وارتفعت أسعار الذهب عالميًا اليوم وذلك بفعل مخاوف المستثمرين من انتشار سلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا كوفيد_19، بينما ينتظر العديد من المستثمرين وراغبي شراء الذهب تقرير الوظائف تقرير الوظائف المنتظر الذي من المقرر الاعلان عنه اليوم الجمعة ليظهر موقف الاحتياطي الفيدرالي حيال السياسات النقدية للفترة المقبلة.

وكان قد وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على مشروع قانون النقل البري والبنية التحتية المائية بقيمة 715 مليار دولار بالأمس يوم الخميس.

و تعد هذه الموافقة هي الخطوة الأولى نحو الموافقة على مشروع القانون، الذي يستهدف الكونجرس استكماله بحلول سبتمبر 2021.

وتوقع بعض المستثمرين الآن على أن عائدات السندات الحكومية الأمريكية ستظل منخفضة أو تستمر في الضعف في النصف الثاني من عام 2021، بينما توقع بنك أوف أمريكا الذي وضح أن الأسعار قد لا تزال تتخطى 2000 دولار للأوقية هذا العام.