الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد طرحه بدور السينما.. فيلم «مش أنا» يتصدر تريند تويتر

فيلم مش أنا
فيلم مش أنا

استطاع الفنان تامر حسني أن يحقق نجاحا جماهيريا كبيرا بأحدث أعماله السينمائية "مش أنا" والذي طرح بالسينمات خلال الفترة الماضية وحصد إيرادات قياسية خلال أيام من طرحه بدور العرض السينمائية داخل مصر والوطن العربي.

 

وتصدر العمل تريند مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع التدوينات الصغيرة تويتر والذي امتلأ بإشادات الجمهور بالفيلم وأداء تامر حسني.


قصة فيلم مش أنا 

 

تدور قصة وأحداث فيلم مش أنا بطولة تامر حسني حول إصابة بطل العمل الذي يقدمه تامر حسني باسم "حسن" بحالة نفسية خطيرة، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، وتشهد أحداث الفيلم ارتباطا كبير وحرصا ملحوظا منه على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته وبعد ذلك يفقدها فيتعرض لمشكلات بسبب شخصيته المهتزة، ويدخل في دويتو كوميدي مميز مع الفنان الكبير ماجد الكدواني في معظم مشاهد الفيلم الجديد وهى نفس أحداث الفيلم الأجنبي "idle hands" الذي صدر عام 1999، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا والرعب والإثارة.


أبطال فيلم مش أنا 

 

والفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم بجوار الفنان تامر حسني منهم الفنانة حلا شيحة التي صورت الفيلم وأعلنت انتهاء علاقتها به لظروف أسرية بعد زيجتها الأخيرة، بالغضافة إلى مشاركات مميزة من قبل النجم ماجد الكدواني، والفنانة القديرة سوسن بدر، وحجاج عبد العظيم وعصام السقا ومحمد الجوهري وفايز المالكي وعدد من نجوم وضيوف الشرف منهم الفنان محمد عبد الرحمن توتا والفنان إياد نصار وعدد آخر من النجوم،  وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق في أولى التجارب الإنتاجية لحسام حسني شقيق تامر حسني بمشاركة سينرجي فيلمز للمنتج تامر مرسي ويعرض بعدد كبير من السينيمات. 


ايرادات فيلم مش أنا 

 

وحقق الفيلم ايرادات وصلت إلى 55 مليون جنيه داخل شباك التذاكر، ونشر تامر حسني، بيان شركة التوزيع حول إيرادات الفيلم، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: "الحمد لله اتشجعت انزل الفيلم دلوقتي ونسبة الإشغال 50%؜ ورغم كدا بعون الله حقق فيلم مش أنا أعلى إيراد أسبوعي دولي في تاريخ السينما المصرية والعربية يعني حقق أعلى من فترات ما قبل كورونا والأهم آرائكم الجميلة الإيجابية على الفيلم كله بشكل عام وأبطاله الكبار ونوعية الدور اللي قمت بيه الحمدلله وإن شاء الله كل أسبوع هعرفكم أخبار الفيلم".

تامر حسني فيلم مش أنا سينما فيلم مش أنا قصة فيلم مش انا

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وائل لطفي

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