البرلمان العربى يوقع بروتوكول تعاون مع الشبكة البرلمانية للأمن الغذائى

وقع البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بروتوكول تعاون مع الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي ممثلة في الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، نائب رئيس الشبكة، وذلك على هامش جلسة البرلمان العربي الختامية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

ووفقًا لما ذكره البرلمان العربي في بيانٍ له اليوم، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، جاء توقيع هذا البروتوكول بين الجانبين في إطار اهتمام البرلمان العربي بتوثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية والدول الإفريقية في هذا المجال الحيوي، بالإضافة إلى تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع.

وحسبما أفاد البيان، اتفق الجانبان على أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في إعطاء قوة دفع لتسهيل وتيسير التعاون بين البرلمانيين والمؤسسات المعنية بالأمن الغذائي، وذلك من خلال تقاسم المعارف وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في هذا المجال.

كما أكد الجانبان، أن البرلمانيين شركاء أساسيون في السياسات المرتبطة بمحاربة الفقر والجوع وسوء التغذية، مشددين على الأدوار التشريعية والرقابية التي يضطلعون بها، والمرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح بيان البرلمان العربي، أن البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجانبين، يهدف إلى استحداث آليات وأدوات جديدة لتعزيز التعاون بين البرلمان العربي والشبكة البرلمانية للأمن الغذائي، بالإضافة إلى رفع درجة الرصد والتعبئة، وكذلك طرح الحلول والمبادرات التي تسهم في التصدي للتحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي تأتي على رأسها تحديات الأمن الغذائي.

وفي وقتٍ سابق، دعت الدكتورة جهاد الفاضل، لإنشاء مركز عربي وشبكات إقليمية للأمن الغذائي، وذلك لدى توقيعها بروتوكول التعاون بين البرلمان العربي، والشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي.