الجمعة 02 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان العربى يوقع بروتوكول تعاون مع الشبكة البرلمانية للأمن الغذائى

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون

وقع البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بروتوكول تعاون مع الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي ممثلة في الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، نائب رئيس الشبكة، وذلك على هامش جلسة البرلمان العربي الختامية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

ووفقًا لما ذكره البرلمان العربي في بيانٍ له اليوم، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، جاء توقيع هذا البروتوكول بين الجانبين في إطار اهتمام البرلمان العربي بتوثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية والدول الإفريقية في هذا المجال الحيوي، بالإضافة إلى تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع.

وحسبما أفاد البيان، اتفق الجانبان على أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في إعطاء قوة دفع لتسهيل وتيسير التعاون بين البرلمانيين والمؤسسات المعنية بالأمن الغذائي، وذلك من خلال تقاسم المعارف وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في هذا المجال.

كما أكد الجانبان، أن البرلمانيين شركاء أساسيون في السياسات المرتبطة بمحاربة الفقر والجوع وسوء التغذية، مشددين على الأدوار التشريعية والرقابية التي يضطلعون بها، والمرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح بيان البرلمان العربي، أن البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجانبين، يهدف إلى استحداث آليات وأدوات جديدة لتعزيز التعاون بين البرلمان العربي والشبكة البرلمانية للأمن الغذائي، بالإضافة إلى رفع درجة الرصد والتعبئة، وكذلك طرح الحلول والمبادرات التي تسهم في التصدي للتحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي تأتي على رأسها تحديات الأمن الغذائي.

وفي وقتٍ سابق، دعت الدكتورة جهاد الفاضل، لإنشاء مركز عربي وشبكات إقليمية للأمن الغذائي، وذلك لدى توقيعها بروتوكول التعاون بين البرلمان العربي، والشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي.

البرلمان العربي بروتوكول الشبكة البرلمانية الأمن الغذائي العسومي جهاد عبد الله الفاضل

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

الأكثر قراءة

بعد مصرع شخص وإصابة 26 في حادث.. أول فيديو لتوقف طريق «الإسماعيلية - السويس»

مصادر: «البترول» تعلن أسعار البنزين الجديدة خلال أيام

وزير الرى: التحرك الإثيوبى فى «سد النهضة» يهدد أعمال 40 مليون مصرى

وفاة مدير التصوير رمسيس مرزوق عن عمر ناهز 81 عامًا

بسبب أعمال التطوير.. السكة الحديد تعلن تغير مواعيد رحلات 14 قطارا

بعد مصرع شخص وإصابة 26.. تعرف على سبب حادث طريق «الإسماعيلية - السويس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي