تفاصيل حادث تصادم قطار بسيارة نقل في قنا

شهدت محافظة قنا، صباح اليوم الجمعة، حادث تصادم قطار روسي وسيارة نقل، أسفر عن مصرع سائق السيارة، وذلك بالقرب من مزلقان قرية الجزيرية التابعة لمركز قنا، فيما توقفت حركة القطارات لدقائق معدودة ثم عادت من جديد.

ومن جانبه قال أحمد عزت، أحد شهود العيان، إن سائق السيارة النقل، رغم التحذيرات التي تلقاها من المواطنين، إلا أنه استمر في السير باتجاه المزلقان للعبور للجانب الآخر من الطريق.



وأضاف شاهد العيان، أن سائق السيارة قرر المغامرة والسير، رافضاً الانتظار حتى مرور القطار، لافتا إلى أن السيارة قد تعطلت على المزلقان قبيل عبور القطار بلحظات، مما أدى إلى دهسها مباشرةً.

وأشار إلى أن سائق القطار أطلق المئات من التحذيرات عن طريق أجراس القطار عقب مشاهدته لعبور السيارة المزلقان، منوهاً أن المواطنين الذين كانوا في موقع الحادث حذروا أيضا سائق السيارة من العبور خوفاً على حياته من الموت.

وأكد شاهد العيان، أنه بعد وقوع الحادث قام الأهالي برفع السيارة التي اصطدم بها القطار، وعلى الفور حضرت سيارة إسعاف ونقلت جثة السائق للمستشفى.

وكان قد لقى سائق مصرعه، اليوم الجمعة، وذلك بعد تصادم قطار بسيارة نصف نقل أثناء عبور مزلقان الجزيرية، ما تسبب في اصطدام قطار روسي بها.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بمصرع أشرف فتحي علي عبدالله سائق ٤٦ عاما، في حادث اصطدام قطار بسيارة نصف نقل أثناء عبور مزلقان بقنا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تمكنت رجال السكة الحديد من رفع آثار الحادث، حتي عادت حركة قطارات الصعيد للعمل مرة أخري بعد توقفها لدقائق معدودة.