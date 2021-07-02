بعد ارتفاع الحرارة لـ40.. موعد انكسار الموجة الحارة فى مصر

شهدت محافظات الجمهورية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بالإضافة لتحذيرات هيئة الأرصاد من الموجة الحارة، والتي تسببت في إصابة بعض المواطنين بضربة شمس، على مدار الأيام الماضية، ليصبح السؤال المعتاد والأكثر ترددًا في تلك الفترة على ألسنة المواطنين هو: ما موعد انكسار الموجة الحارة؟، محاولين معرفة التوقيت الذي ستنتهي فيه تلك الموجة الحارة في مصر اليوم.

موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

وتواصل "الدستور" مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، الذي كشف عن موعد انكسار الموجة الحارة الحالية، لافتًا إلى أن الموجة الحارة في مصر ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأوضح شاهين للمواطنين الذين يتساءلون عن موعد انكسار الموجة الحارة أن درجة الحرارة ارتفعت خلال تلك الفترة عن المعدل الطبيعي بدرجتين أو ثلاثة، وأن ذلك الفرق هو السبب الرئيسي وراء شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أنه بالإضافة لارتفاع درجات الحرارة فإن ارتفاع الرطوبة والتي تخطت ٨٥٪؜ هو من العوامل الرئيسية بشعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة وشعورهم أيضًا بحالة من الضيق التي التي جعلت الكثير غير قادر على بذل مجهود في عمله كل صباح.

وأضاف شاهين أنّ الموجة الحارة التي نشهدها الآن هي بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي على معظم مناطق الجمهورية، والذي يعمل على رفع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة، مما يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم.

ونوه شاهين بأن الشعور بالحرارة أمر طبيعي خصوصًا في تلك الفترات من السنة، سواء في فترة النهار أو الليل، وهو أمر طبيعي بالنسبة لفصل الصيف، مشيرًا إلى أنّه لا يوجد أي تحسن في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع على الأقل، وأن شهري يوليو وأغسطس يكونان أكثر فصول السنة حرارة.

اقرأ أيضًا

وتابع شاهين حديثه أنه من المتوقع أن يكون موعد انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال أيام، إلا أن هناك العديد من الأساليب التي يستطيع بها المواطن تخطي تلك الفترة حتى انتهاء الموجة الحارة الحالية.

نصائح للمواطنين خلال ارتفاع درجات الحرارة

كما نوه شاهين إلى ضرورة متابعة الإرشادات التي تنشرها هيئة الأرصاد الجوية ومتابعة درجات الحرارة قبل النزول من المنزل خاصة خلال فترة الموجة الحارة.

وقدم شاهين نصائح للمواطنين، وهي: شرب المياه بكثرة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، تناول العديد من العصائر الطازجة، وعلى الجانب الآخر حذر أصحاب الأمراض المزمنة من الخروج حتى لا يتعرضوا إلى الإغماءات المفاجئة أو ضربات الشمس في ظل الموجة الحارة، فضلًا عن ضرورة تناول المياه بكثرة.