بعد «يا حلوة».. ساندي تتغنى بحضارة ومعالم مصر في مشروع فني جديد

تعاقدت المطربة ساندى على إعلان لإحدى الماركات العالمية ومن المقرر طرحه قريبًا، والذى سيظهر معالم مصر وحضارتها العريقة، وأعربت ساندى عن سعادتها بهذا العمل وأكدت أنه عمل مختلف ومفاجأة لجمهورها، وأيضًا أنها ستكون سعيدة كونها سفيرة لماركة عالمية تناسب الشباب.

وطرحت المطربة ساندى أحدث أغنياتها التى تجمعها بالمطرب الكندى كارل ولف، وتحمل اسم "يا حلوة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وتغنى المطربة ساندى باللغة العربية، والجزء التي ستغنيه من كلمات أسامة محرز وألحان كريم عبد الوهاب، أما الجزء الأجنبى فهو من غناء وكلمات وألحان وتوزيع كارل وولف.

كما طرحت المطربة ساندى مؤخرا أغنية بعنوان "ازيك النهاردة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى تعاونت فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى ومهندس الصوت هاني يعقوب، وحقق نسبة مشاهدة كبيرة بمجرد طرحها.

يذكر أن آخر البومات المطربة ساندى هو "اتنين فى واحد" وضم 8 أغنيات متنوعة من الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".

يشار إلى أن ساندي بدأت مشوارها الغنائي بإصدارها ألبوم "كل ما أقرب" من توزيع شركة "Star Label"، والذي تضمن أغنيتها الشهيرة "كل ما أقرب" من كلمات: هاني الصغير وألحان: محمد رحيم، في عام 2009 أصدرت أغنية "شوفته وماكلمنيش" التي كانت انطلاقتها الحقيقية للنجومية، وهي من كلمات محمد رفاعي وألحان حسام بدران والتي صدرت ضمن ألبوم منوع بعنوان "سولو هيتس 1"، ثم أصدرت ألبومها الثاني "لسه صغيرة" مع شركة سولو ريكوردز إحدى شركات ميلودي ميوزيك وذلك مع صدور كليبات "هموت عليك" و"إياك" و"ابن جارتنا".