«وداعا محب الجمال».. نعي واسع للراحل رمسيس مرزوق على السوشيال ميديا

أعلن الفنان سامح الصريطي، وفاة مدير التصوير رمسيس مرزوق، اليوم الجمعة، دون إعلان الأسباب التي أدت لوفاته.

وكتب "الصريطي"، عن رمسيس مرزوق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا قال فيه: "فقدنا الآن فنانًا كبيرًا ورائد من رواد التصوير السينمائي.. رحم الله الدكتور رمسيس مرزوق"، معلقًا على آخر صورة التُقطت لرمسيس مرزوق:"هذه آخر لقطة له مع أخيه الفنان النحات ومهندس الديكور زوسر مرزوق".

وفور إعلان خبر وفاته، نعى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مدير التصوير الشهير، بكلمات ودعوات مختلفة، حيث قال مينا ماهر: "ربنا يعزي أسرته ومحبيه"، وقالت مجدولين مايكل: " الراحة الأبدية اعطه يارب"، وقالت رضوى هشام: "البقاء لله وربنا يرحمه ويغفر له"، وقالت ولاء شعراوي: " الله يرحمه حقيقي انسان بكل معني للكلمة"، وقال محمد خيري: " الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، رجال العالم قلوا واحد"، وقالت ماري عزيز: " رحمه الله وصبر اهله ومحبيه....كان فنان رائع ومحب لكل معاني الجمال والذوق الرفيع".

وقالت سهير مايكل:"الراحة الأبدية اعطيه يارب والعزاء الأسرة"، وقالت حنان محب: "ربنا يعزي أسرته و محبينه و يعزيك ابونا"، وقالت مي السيد: " ربنا يرحمه رحمه واسعه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ياااااارب"، وقال هشام جبر: "الله يرحمه ويحسن اليه... كان قيمة فنية واستاذ كبير"، وقال محسن علام: "ربنا يرحمه ويحسن مثواه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون مع خالص العزاء والمواساة".

وقال عادل إسكندر: "اللهي يرحمه كان فنانا موهوب وانسان دمث الأخلاق وصديق جميل ومحب للفن"، وقال أحمد بركات: "البقاء والدوام لله ربنا يرحمه ويسكنه الجنه"، وقال محمود عبد الشكور: "ربنا يرحمه أستاذ كبير وإنسان عظيم".

