«تهنئة وكلمة وزيارة تاريخية».. نشاط الرئيس السيسى خلال أسبوع

توجيهات وتكليفات ولقاءات.. هكذا كان نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أسبوع، حيث استهله بعقد اجتماع مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، ثم شارك فى القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن وعقد عدة لقاءات من المسئولين ببغداد، كما أجرى الرئيس اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بمناسبة توليه مهمام منصبه.

اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وزكية إبراهيم وياسمين عباس، وكيلتي محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع الأسواق.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس على تفاصيل عملية المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والتي تمت بنجاح، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق في جلسته المنعقدة في 23 يونيو الجارى على التقرير المعد من قبل خبراء الصندوق، ومن ثم إتاحة الشريحة الأخيرة من القرض لصالح الحكومة المصرية.

القمة الثلاثية

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، فى العاصمة العراقية بغداد، مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي وجلالة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس ٢٠١٩، حيث كان في استقباله بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.

أول رئيس يزور العراق من 30 عاما

تعد الزيارة التاريخية للرئيس إلى بغداد، أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ ٣٠ عاماً، تأتي انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومةً وشعباً، ولتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو آفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

اتصال برئيس وزراء إسرائيل

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه.

الرئيس أكد خلال الاتصال على دعم مصر لكافة جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط.

المشروع القومي الدلتا الجديدة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، واللواء تامر مختار مساعد قائد القوات الجوية للشئون الهندسية، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام.

الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي "الدلتا الجديدة"، الذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان في مراحله الاولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية المستقبلية، حيث يضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع "مستقبل مصر".

تفقد معدات مبادرة حياة كريمة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري.

كلمة للشعب الصينى

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للشعب الصيني بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي، أبرز ما جاء فيها، إن الحزب الشيوعي صرح عظيم قاد الصين بنجاح فأمن له الاستقلال التام وأقام هيكل الدولة الصينية الحديثة.

والحزب الشيوعي قاد الصين بسياسة حكيمة إلى يومنا هذا واستطاعت أن تحقق المعجزة الاقتصادية التى دفعتها إلى مصاف الدول الكبرى، والتجربة الصينية تمثل قصة نجاح يسعى كثيرون إلى دراستها والاستفادة منها، كما نجح الحزب الشيوعي في تحقيق إنجازات مهمة وفي مقدمتها إقامة مجتمع الحياة الحديثة المتطورة مما يعكس صدق القيادة.