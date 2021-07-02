نائب محافظ القاهرة يتفقد تطوير طريق النصر والمثلثة أمام النادي الاهلي بمدينة نصر

تفقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال تطوير طريق النصر والمثلثه أمام النادي الاهلي بمدينة نصر بمعرفة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وكان في استقباله اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك أثناء مروره اليوم بتلك المنطقة حيث قدم المهندس إبراهيم صابر الشكر والتقدير إلى اللواء ايهاب الشرشابي وجميع العاملين بالهيئه علي مستوي الهيئة والأداء المتميز في جميع الأعمال التي تتم تكليف بها في المنطقة الشرقي

وتفقد اللواء ايهاب الشرشابي أعمال التطوير واللمسات النهائية للاستعداد لافتتاح مراحل التطوير بطريق محور العروبة بصلاح سالم.

وكلف رئيس الهيئة بسرعة الانتهاء من زراعة باقي الأحواض أمام تمثال رمسيس، والانتهاء من تركيب باقي خراطيم الري بالتنقيط في الزراعات والشتلات بمحيط التمثال.

كما كلف بمتابعة الانتهاء من باقي الأعمال الخاصه بالإضاءات والأنوار بطول محور العروبة، بالتنسيق مع المركزيه للإنارة والفرقه المكلفة لذلك.

وتفقد أعمال تطوير المثلثة الموجودة أمام النادي الأهلي بمدينه نصر بمعرفه المشروعات والتجميل، وطالبهم بسرعة الانتهاء من باقي الأعمال من قبل المركزية للتجميل والإدارة العامة للمشروعات.

انتهاء أعمال تطوير المنطقة المحيطة بتمثال رمسيس

كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أكد أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة أنهت أعمال التطوير والتجميل بالمنطقة المحيطة بتمثال رمسيس ضمن أعمال التطوير الجارية بالجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم، والتى تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء و"اللاند سكيب" والإنارة فى المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى ميدان العباسية بطول 8 كم، والتي تكتسب أهمية كبيرة كونها أول ما يقابل السائح بعد خروجه من المطار.

وأوضح رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أنه تم الانتهاء من أعمال الزراعة والإضاءة واللاند سكيب بالمنطقة المحيطة بالتمثال والاستعانة بمزروعات لديها مقاومة عالية للتأثر بعوادم السيارات، كما تم تصميم سجادة زخرفية من الحصى أسفل التمثال.

وأضاف أن المنطقة المحيطة بالتمثال تتوسط الأعمال الجارية بالجزيرة الوسطى بصلاح سالم، وتم الانتهاء منها فى البداية لوجود التمثال الأثري الذى يمثل نقطة جذب للمترددين على المكان، مشيرًا إلى أنه تم تصميم الإضاءة بصورة آمنة لا تؤثر على حركة المرور ولا تشتت قائدى السيارات وتبرز الشكل الجمالى للتمثال الأثري.

نائب محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة

نائب محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة

نائب محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة

نائب محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة