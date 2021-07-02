طبيب يوضح لماذا حذرت «الصحة» من الإفراط فى تناول الفيتامينات؟

حذرت وزارة الصحة والسكان من الإفراط في تناول الفيتامينات والأدوية أو أخذها دون استشارة الطبيب، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة في ترسبات الأملاح على الكلى والجسم بشكل عام.

وأضافت الوزارة، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الإفراط في تناول الفيتامينات والأدوية يؤدي إلى تقليل فاعلية الأدوية في حال استخدامها عند الإصابة بفيروس كورونا.

وحول أضرار الإفراط في تناول الفيتامينات، والتي انتشرت خلال فترة فيروس كورونا، تحدث "الدستور" مع الدكتور أسامة صلاح، طبيب التغذية، الذي أوضح أن أضرار الفيتامينات تكون كالتالي:

"فرط فيتامين ج"

قال الدكتور أسامة صلاح إن فيتامين ج يساعد على نمو وتجديد الخلايا بالجسم، ويقي الجسم من الأمراض، لكنه حذر من الإفراط من فيتامين ج حيث إنه يؤدي للإصابة بالغثيان، والإمساك، وتقلصات في المعدة.

"مخاطر فرط فيتامين أ"

قال الدكتور أسامة صلاح إن فيتامين أ من الفيتامينات الهامة للجسم فهو أيضًا يساعد في نمو الخلايا ويسهم في نمو العظام والأسنان، كما يحمي الأطفال من أمراض العيون، لكن الإفراط فيه يتسبب في تلف الكبد، وهشاشة العظام، وترسب الكالسيوم بالجسم، وتلف بالكلى.

"فرط فيتامين د"

قال الدكتور أسامة صلاح إن فيتامين د يساعد على صحة العظام ونموها بشكل أفضل، حيث يساعد الجسم في امتصاص الكالسيوم بصورة أفضل ويقيه من التهابات المفاصل، مضيفًا أن مخاطر فرط الفيتامينات المتعلقة بفيتامين د تتمثل في ارتفاع ضغط الدم، وتلف العظام، وحصى الكلى وتلفها، وكذلك تصلب الشرايين.

"فرط فيتامين ب 12"

قال الدكتور أسامة صلاح إن لفيتامين ب 12 العديد من الفوائد، مثل إمداد الجسم بالطاقة، والمساعدة في تعزيز صحة القلب، ونمو الخلايا بصورة أفضل، وبالتالي الحفاظ على صحة الجلد، والشعر، والأظافر، لكنه حذر من الإفراط في تناول فيتامين ب 12 حيث له عدة أضرار مثل ضعف الجسم، وعدم وضوح الرؤية، وتنميل الأطراف، وضعف التركيز، والعديد من المشكلات الجلدية.

"فرط فيتامين هـ"

قال الدكتور أسامة صلاح إن فيتامين "ه" يسهم في منع حدوث تفاعل الأكسدة بالجسم وهو ما يؤدي إلى أضرار عديدة، كما أنه يمنع تجلط الدم وتخثره بالأوردة، ويحافظ على صحة الجلد والشعر، لكن في حالة الإفراط فيه يتسبب في الإصابة بالسكتة الدماغية، وتقلصات المعدة، والإسهال، والغثيان، وآلام الرأس، والطفح الجلدي والحساسية.

"فرط السيلينيوم"

قال الدكتور أسامة صلاح إن السيلينيوم هو عنصر كيميائي له العديد من الفوائد، فهو أحد مضادات الأكسدة الهامة للجسم، ويزيد من المناعة، مؤكدًا أن الإفراط في تناول معدن السيلينيوم يؤدي إلى تساقط الشعر، واضطرابات في الجهاز الهضمي، والتعب، وتلف الأعصاب.