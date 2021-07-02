برلمانية: زواج الأقارب يرفع معدلات الأمراض الوراثية

ثمنت دكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مرض الضمور العضلي من الأطفال، الذي يدخل ضمن أدوية إنقاذ الحياة، مشيدة بخطوة تسجيل أول علاج بالسوق المصرية لتصنيع دواء لمرضى ضمور العضلات، وإعلان الدولة الحرب على ذلك المرض وتخفيف معاناة المصريين الذين يعانون منه.

وأشادت دكتورة عبلة الألفي ببدء المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الجينية والوراثية الشهر المقبل، وتحديث 3 مراكز للعلاج الجيني في مستشفيات الجلاء للقوات المسلحة وعين شمس ومعهد ناصر، معربة عن أهمية ذلك في التشخيص المبكر للكثير من الأمراض، مثل مرض ضمور العضلات ومنع المعاناة عن الأطفال وأسرهم.

وأكدت أهمية منع جواز الأقارب والذي يعد من أهم الأسباب التي ترفع معدلات الأمراض الوراثية حيث تدل الإحصائيات على أنه يمثل ثلث الزيجات في مصر.

وأشارت إلى أن أهم أسباب وفيات ومضاعفات الأطفال في مصر هي النزلات المعوية والالتهاب الرئوي والولادات المبكرة وسوء التغذية واسفكسيا الولادة والتي يجب أن تكون علي رأس اهتمامات الدولة من خلال الاهتمام بملف الطفولة المبكرة من تغذية ورضاعة طبيعية وتطعيمات ورعاية صحية ومتابعة نمو وتطور، وأن توليه تركيزًا كبيرًا ونسبة مناسبة من موازنة الصحة لأنه يوفر المليارات علي الدولة مستقبليًا في الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية إضافة إلى خفض معدلات الأمراض غير السارية في الكبر.

وقالت إن اهتمام الدولة بعلاج مرضى ضمور العضلات والذي يخص عددًا ضئيلًا جدًا من الأطفال يكشف مدي اهتمام الدولة بالحق الدستوري لكل طفل في رعاية صحية فائقة بمنتهي المساواة ودون أدنى تمييز، ولكنه يضع مسئولية كبيرة علي المواطن والمجتمع المدني لمساعدة الدولة فيما تصبو إليه من خلال رفع الوعي بحزمة الخدمات المطلوبة من أجل طفولة مبكرة متميزة ومباعدة بين الحمل المتعاقب ومنع جواز الأقارب لتحقيق المعادلة الصعبة ولتقليل تكلفة الخدمات الطبية واختفاء هذه الأمراض والتي تمثل صفات متنحية ضعيفة أضعفها الله لتختفي آثارها، وكذلك طالب رسولنا باختيار زواج مناسب ومنع زواج الأقارب والتشخيص المبكر.

وعليه أشادت النائبة عبلة الألفي بكل المبادرات الرئاسية وخاصة الوقائية منها، وأضافت أن التوجيهات الأخيرة بخصوص مرضى ضمور العضلات ليس لها سوى تفسير واحد ألا وهو حرص الرئيس على صحة المصريين وبناء البشر بشكل سليم والاستثمار فى الموارد البشرية، وشعور الرئيس بأنه أب لكل المصريين يعيش هموم كل أسرة لديها طفل مريض.