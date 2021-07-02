الجمعة 02 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: زواج الأقارب يرفع معدلات الأمراض الوراثية

النائبة عبلة الآلفى
النائبة عبلة الآلفى

ثمنت دكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مرض الضمور العضلي من الأطفال، الذي يدخل ضمن أدوية إنقاذ الحياة، مشيدة بخطوة تسجيل أول علاج بالسوق المصرية لتصنيع دواء لمرضى ضمور العضلات، وإعلان الدولة الحرب على ذلك المرض وتخفيف معاناة المصريين الذين يعانون منه.

وأشادت دكتورة عبلة الألفي ببدء المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الجينية والوراثية الشهر المقبل، وتحديث 3 مراكز للعلاج الجيني في مستشفيات الجلاء للقوات المسلحة وعين شمس ومعهد ناصر، معربة عن أهمية ذلك في التشخيص المبكر للكثير من الأمراض، مثل مرض ضمور العضلات ومنع المعاناة عن الأطفال وأسرهم.

وأكدت أهمية منع جواز الأقارب والذي يعد من أهم الأسباب التي ترفع معدلات الأمراض الوراثية حيث تدل الإحصائيات على أنه يمثل ثلث الزيجات  في مصر.

وأشارت إلى أن أهم أسباب وفيات ومضاعفات الأطفال في مصر هي  النزلات المعوية والالتهاب الرئوي والولادات المبكرة وسوء التغذية واسفكسيا الولادة والتي يجب أن تكون علي رأس اهتمامات الدولة من خلال الاهتمام بملف الطفولة المبكرة من تغذية ورضاعة طبيعية وتطعيمات ورعاية صحية ومتابعة نمو وتطور، وأن توليه تركيزًا كبيرًا ونسبة مناسبة من موازنة الصحة لأنه يوفر المليارات علي الدولة مستقبليًا في الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية إضافة إلى خفض معدلات الأمراض غير السارية في الكبر.

وقالت إن اهتمام الدولة بعلاج مرضى ضمور العضلات والذي يخص عددًا ضئيلًا جدًا من الأطفال يكشف مدي اهتمام الدولة بالحق  الدستوري لكل طفل في رعاية صحية فائقة بمنتهي المساواة ودون أدنى تمييز، ولكنه يضع مسئولية كبيرة علي المواطن والمجتمع المدني لمساعدة الدولة فيما تصبو إليه من خلال رفع الوعي بحزمة الخدمات المطلوبة من أجل طفولة مبكرة متميزة ومباعدة بين الحمل المتعاقب ومنع جواز الأقارب  لتحقيق المعادلة الصعبة ولتقليل تكلفة الخدمات الطبية واختفاء هذه الأمراض والتي تمثل صفات متنحية ضعيفة أضعفها الله لتختفي آثارها، وكذلك  طالب رسولنا باختيار زواج مناسب ومنع زواج الأقارب والتشخيص المبكر.

وعليه أشادت النائبة عبلة الألفي بكل المبادرات الرئاسية وخاصة الوقائية منها، وأضافت أن التوجيهات الأخيرة بخصوص مرضى ضمور العضلات ليس لها سوى تفسير واحد ألا وهو حرص الرئيس على صحة المصريين وبناء البشر بشكل سليم والاستثمار فى الموارد البشرية، وشعور الرئيس بأنه أب لكل المصريين يعيش هموم كل أسرة لديها طفل مريض.

دكتورة عبلة الألفي لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي علاج مرض الضمور الأمراض الجينية والوراثية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

الأكثر قراءة

بعد مصرع شخص وإصابة 26 في حادث.. أول فيديو لتوقف طريق «الإسماعيلية - السويس»

مصادر: «البترول» تعلن أسعار البنزين الجديدة خلال أيام

وزير الرى: التحرك الإثيوبى فى «سد النهضة» يهدد أعمال 40 مليون مصرى

وفاة مدير التصوير رمسيس مرزوق عن عمر ناهز 81 عامًا

بسبب أعمال التطوير.. السكة الحديد تعلن تغير مواعيد رحلات 14 قطارا

بعد مصرع شخص وإصابة 26.. تعرف على سبب حادث طريق «الإسماعيلية - السويس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي