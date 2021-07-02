أفغانستان: 1309 حالة إصابة جديدة بكورونا و59 حالة وفاة

سجلت أفغانستان، اليوم الجمعة، 1309 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 3839 عينة، تم اختبارها في الـ24 ساعة الماضية، طبقًا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التليفزيونية الأفغانية اليوم.

وسجلت الوزارة 59 حالة وفاة و776 حالة شفاء من الفيروس في نفس الفترة.

وتشير الأرقام إلى تراجع طفيف في حالات الإصابة اليومية بكورونا في البلاد، لكن الأطباء يحذرون من أن العدوى مازالت مرتفعة، وأنه يتعين أن يستخدم الأشخاص كمامات ويبقون على التباعد الاجتماعي.



ويبلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد 123 ألفا و463، وإجمالي حالات الوفاة 5107، وإجمالي حالات الشفاء 72 ألفا و700، طبقًا لأرقام صادرة عن وزارة الصحة العامة.

- ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الفرع الأوروبي، اليوم الخميس، عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع مجددًا الأسبوع الماضي في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع متتالية، محذّرة من خطر حصول موجة وبائية جديدة.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوغه، أثناء مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: «ستكون هناك موجة جديد في المنطقة الأوروبية، إلا في حال بقينا منضبطين».

وقال "كلوغه" إن "هذا الارتفاع يندرج في سياق وضع يتطور بسرعة، نسخة متحورة مقلقة- هي المتحورة "دلتا"- وفي منطقة لا يزال ملايين الأشخاص فيها غير ملقحين على الرغم من الجهود الكبيرة من جانب الدول الأعضاء".

