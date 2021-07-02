«الاتصالات»: 1.688 مليون حوالة فورية بنهاية الربع الأول من 2021

بـ 4044 مكتب بريد

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال يوليو الجاري، عن أن عدد مكاتب البريد بلغ 4044 مكتبًا بنهاية الربع الاول للعام الجاري "مارس الماضي" مقارنة بنحو 3986 مكتبًا عن نفس الفترة عام 2020 بمعدل نمو سنوي 1.46% وشهري 0.35%، بعد أن بلغت 4030 مكتبًا في فبراير السابق عليه.

وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد سجل 25.29 ألف نسمة في مارس الماضي، مقارنة بنحو 25.19 ألف نسمة عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل نمو سنوي 0.39% وبتراجع شهري بلغ 0.20%، بعد أن بلغت في فبراير السابق عليه 25.34 ألف نسمة.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات المنصرفة من خلال البريد بلغ 3.92 مليون مواطن خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بنحو 5.39 مليون مواطن عن نفس الفترة عام 2020 بمعدل تراجع سنوي 27.27%، وشهري بلغ نحو 5.31 %، بعد أن سجل 4.14 مليون مواطن في فبراير الماضي.

وقال التقرير إن عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية 1.688 مليون حوالة خلال مارس الماضي، مقارنة بنحو 1.736 مليون حوالة عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل تراجع سنوي 2.76%، وبمعدل نمو شهري بلغ 29.35%، بعد أن سجل في فبراير 1305 مليون حوالة.

ووضعت الهيئة خطة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب البريد، بما يتناسب مع احتياجات الدولة وتقديم خدمات مصر الرقمية؛ للتيسير على المواطنين وتوفير منصة رقمية عبر شبكة مكاتب البريد المنتشر على مستوى الجمهورية، ويبلغ إجمالي الودائع ومدخرات المصريين في هيئة البريد نحو 210 مليارات جنيه.

ويجري تنفيذ خطة طموحة لإعادة صياغة دور البريد المصرى ليصبح منفذًا لتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين ليشهد البريد المصرى طفرًة نوعية من حيث الشكل والمضمون؛ وفى ضوء الخطة؛ تم الانتهاء من تطوير 1600 مكتب من اجمالى 4000 مكتب بريد بالإضافة إلى تزويد البريد بعدد 750 ماكينة صراف آلى ويتم تنفيذ خطة خلال العام الجارى لإنشاء 500 مكتب جديد وتطوير 1500 مكتب مع تزويد مكاتب البريد بالف ماكينة صراف آلى.

كما تمت ميكنة عمليات صرف المعاشات آليا من خلال الكارت الذكي، وتوفير خدمة توصيل المعاشات إلى المنازل لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة الراغبين فى ذلك دون تحمل تكاليف إضافية. وأصبح البريد منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية، وخدمات الشمول المالى ووسيطا بين العميل والشركات المقدمة لهذه الخدمات، والتى تشمل التمويل الاستهلاكى متناهى الصغر، والتمويل متناهى الصغر، والتأمين منتناهى الصغر حيث يتم من خلاله تلقى الطلبات وتسجيل بيانات المتقدمين وصرف التمويل وتحصيل الأقساط.

كما يجرى حاليًا دراسة إطلاق محفظة "المحمول" الرقمية التى ستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر، وسداد الفواتير، وسداد قيمة المشتريات، والقيام بتحويلات نقدية. ولتعزيز قدرات البريد المصرى فى تقديم الخدمات اللوجيستية وخدمات التجارة الإلكترونية الدولية.

وتم تأسيس المركز اللوجيستى للبريد فى مطار القاهرة الدولى وفقاً لأحدث المعايير الدولية، ويساهم المركز فى تسهيل عمليات تقديم خدمات التجارة الإلكترونية الخاصة بالدول الأفريقية الشقيقة. وفى إطار الحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية كما تم تنفيذ خطة تطوير لمتحف البريد المصرى بالعتبة بهدف إعادة فتحه للزائرين بعد عشرات السنين من إغلاقه؛ وتم الاعتماد فى عمليات التطوير على التقنيات الحديثة فى عرض المقتنيات وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى والواقع المعزز.