الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائبة محافظ القاهرة تشارك في معرض للفن التشكيلي بجامعة حلوان (صور)

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة

افتتح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أول عرض للفنون التشكيلية بمجمع الفنون والثقافة بحضور المهندسة جيهان عبدالمنعم  نائب محافظ القاهرة للمنطقة  الجنوب حيث قامت بتلبية الدعوة المرسلة لمشاركتها  بعرض الفنون التشكيلىة وقد تم حضور الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذى لمجمع الفنون والثقافة وأعضاء مجلس إدارة المجمع وقد شارك  أيضا بالحضور عدد من الفنانين وجمهور الفن التشكيلى، و هنأ رئيس الجامعة القائمين على هذا العرض المتحفي في هذا الصرح العظيم الذي تنفرد به جامعة حلوان.

وقد أعربت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عن سعادتها بحضور العرض وأكدت على أهمية استمرار إقامة هذه العروض المتحفية و التى تشمل تشجيع الفنون ذات القيمة العالية.

يذكر أن العروض الجديدة بالقاعات الملحقة "بمتحف الفن المعاصر"  متاحة للجمهور، والتى تشمل قاعة "المرصد" المخصصة لرصد الحركة التشكيلية المصرية، بالإضافة إلى قاعات "الفسطاط" المتعددة، حيث أُعِدت عروض تشكيلية متنوعة لأجيال مختلفة من الفنانين على أن يتم تغيير العروض شهريًا، بالإضافة إلى العرض الدائم بمتحف "الفن المعاصر" الذى يعرض المقتنيات الفنية للمبدعين المصريين بمجمع الفنون والثقافة.

ويضم معرض "المنتقى الأول للفن المعاصر" الذى ينظمه الفنان "سامح إسماعيل" المقيِّم الفنى للمتحف وقاعات العروض، أهم التجارب الفنية للمشهد التشكيلى المصرى المعاصر.

ويحتفى "المنتقى" بعلامات بارزة من فنانى الحركة التشكيلية المصرية فى بانوراما فنية تمثل الأجيال المتعاقبة، كما يعرض أعمالاً مميزة من النحت والتصوير والجرافيك والحفر والخزف.

وفي سياق آخر وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية جميع أحياء المنطقة الجنوبية بضرورة تكثيف الحملات اليومية بجميع شوارع وميادين احياء المنطقة الجنوبية تلبية لشكاوى بعض المواطنين وتاكيدا على   توجيهاتها للجميع بأننا جميعا ننتمى لمنظومة هدفها الاول العمل  توفير كل سبل الراحة والامان للمواطن وتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة.

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
جامعة حلوان عروض الفن التشكيلي أخبار جامعة حلوان نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية محافظة القاهرة

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