الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلمانى: خطة النواب تستدعى وزير المالية لإلغاء القيمة المضافة على الأندية

طارق السيد
طارق السيد

طالب النائب طارق سيد، عضو لجنة الشباب بمجلس النواب، وزارة المالية بإلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأندية الرياضية، حتى لا يتحملها الأعضاء، خاصة أن معظمهم من موظفي الحكومة وقطاع الأعمال، مما يشكل عبئًا كبيرًا وإرهاقًا على الأسر المصرية.

وأكد عضو لجنة الشباب، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضت في اجتماعها الأخير بالإجماع تطبيق الضريبة على الأندية، وطالبت بحضور وزير المالية لإخطاره بقرارها، لافتًا إلى أن لجنة الخطة أكدت صحة طلبات النواب، حيث إن اشتراكات الأندية بجميع أنواعها معفاة طبقًا للفقرة 50 من قائمة السلع والخدمات المعفاة، من قانون القيمة المضافة.

وأكد النائب طارق سيد، أن الأندية الشعبية عددها كبير جدًا والأعضاء يستقطعون من مواردهم لسداد اشتراك النادي لكي يتمكنوا من ممارسة أبنائهم الرياضة، مشيرًا إلى أن اشتراكات الأندية البالغ عددها 1200 نادي علي مستوي الجمهورية لا تقارن بالثلاثين نادي ذوي الاشتراكات المرتفعة، القادرة على سداد القيمة المضافة.

وشدد على أنه لا يمكن وضع أعباء  باثر رجعي بعد أن أعفى قطاع البحوث الضريبية الاشتراكات، وليس من المنطقي أن يعود بعد 5 سنوات ليطلب تحصيل الضريبة من 2016 إلي 2018 مع بداية تسجيل الأندية، ويصنف الاشتراكات لقسمين اشتراك تجديد سنوي واشتراك العضوية الجديدة، ويعفي القيمة السنوية الصغيرة ويطلب التحصيل بأثر رجعي للاشتراك الجديد.

وأكد أن مطالبات الأندية بدفع فروق الضرائب بأثر رجعي يحمل الأندية تكلفة باهظة، حيث بلغت كمثال علي الأندية الشعبية 5 ملايين جنيه علي النادي الأوليمبي والاتحاد 25 مليون جنيه.

يذكر أن لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب فخري طايل، ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد، رئيس النادي الأوليمبي، والنائب حسام المندوه عضو اللجنة الموقتة لنادي الزمالك بحضور النائب طارق حسنين رئيس نادي الترسانة، بخصوص عدم قانونية تحصيل فروق ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي علي اشتراكات الأندية.

النائب طارق سيد مجلس النواب وزارة المالية ضريبة القيمة المضافة الأندية الرياضية الاندية الشعبية لجنة الشباب بمجلس النواب

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