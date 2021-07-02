برلمانى: خطة النواب تستدعى وزير المالية لإلغاء القيمة المضافة على الأندية

برلمانى: خطة النواب تستدعى وزير المالية لإلغاء القيمة المضافة على الأندية
طالب النائب طارق سيد، عضو لجنة الشباب بمجلس النواب، وزارة المالية بإلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأندية الرياضية، حتى لا يتحملها الأعضاء، خاصة أن معظمهم من موظفي الحكومة وقطاع الأعمال، مما يشكل عبئًا كبيرًا وإرهاقًا على الأسر المصرية.
وأكد عضو لجنة الشباب، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضت في اجتماعها الأخير بالإجماع تطبيق الضريبة على الأندية، وطالبت بحضور وزير المالية لإخطاره بقرارها، لافتًا إلى أن لجنة الخطة أكدت صحة طلبات النواب، حيث إن اشتراكات الأندية بجميع أنواعها معفاة طبقًا للفقرة 50 من قائمة السلع والخدمات المعفاة، من قانون القيمة المضافة.
وأكد النائب طارق سيد، أن الأندية الشعبية عددها كبير جدًا والأعضاء يستقطعون من مواردهم لسداد اشتراك النادي لكي يتمكنوا من ممارسة أبنائهم الرياضة، مشيرًا إلى أن اشتراكات الأندية البالغ عددها 1200 نادي علي مستوي الجمهورية لا تقارن بالثلاثين نادي ذوي الاشتراكات المرتفعة، القادرة على سداد القيمة المضافة.
وشدد على أنه لا يمكن وضع أعباء باثر رجعي بعد أن أعفى قطاع البحوث الضريبية الاشتراكات، وليس من المنطقي أن يعود بعد 5 سنوات ليطلب تحصيل الضريبة من 2016 إلي 2018 مع بداية تسجيل الأندية، ويصنف الاشتراكات لقسمين اشتراك تجديد سنوي واشتراك العضوية الجديدة، ويعفي القيمة السنوية الصغيرة ويطلب التحصيل بأثر رجعي للاشتراك الجديد.
وأكد أن مطالبات الأندية بدفع فروق الضرائب بأثر رجعي يحمل الأندية تكلفة باهظة، حيث بلغت كمثال علي الأندية الشعبية 5 ملايين جنيه علي النادي الأوليمبي والاتحاد 25 مليون جنيه.
يذكر أن لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب فخري طايل، ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد، رئيس النادي الأوليمبي، والنائب حسام المندوه عضو اللجنة الموقتة لنادي الزمالك بحضور النائب طارق حسنين رئيس نادي الترسانة، بخصوص عدم قانونية تحصيل فروق ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي علي اشتراكات الأندية.