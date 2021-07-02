الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. انطلاق حملة تنشيطية محدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال ببني سويف

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، مع وكيل وزارة الصحة الاستعدادات الخاصة بالحملة التنشيطية المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي تنفذها مديرية الصحة داخل مركز ومدينة بني سويف بداية من غداً السبت، لتطعيم الأطفال في الفئات العمرية من مواليد 1/1/2016 إلى 30/3/2018 بإجمالي مستهدف 35 ألف طفلاً وطفلة.

وأوضح الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة، أن استراتيجية العمل بالحملة التنشيطية  تعتمد على التطعيم عن طريق الفرق الثابتة بمكاتب الصحة بمركز ومدينة بني سويف، بطريقة الحقن(طُعم سولك)،والتي سيتم توزيعها على مكاتب صحة( أول ، ثاني ، ثالث، ورابع) ببندر بني سويف، بالإضافة إلى الوحدات الصحية ببعض القرى وتوابعها ( تزمنت الشرقية، إهناسيا الخضراء، بني عفان، الكوم الأحمر).

وتستهدف الحملة رفع الحالة المناعية للأطفال في الفئات السنية المذكورة ،لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض شلل الأطفال.

وفى سياق منفصل قامت لجنة من إدارة سمسطا الصحية بالتفتيش أحد المراكز بقرية مازورة ، وذلك في تحرك سريع واستجابة  لشكوى تقدم بها أحد المواطنين من قيام المركز بتوقيع الكشف الطبي وبيع أدوية وعمل جلسات علاج طبيعي داخل المركز بدون ترخيص و بالمخالفة للقانون

 هذا وقد تم تشكيل لجنة تحت إشراف الدكتورة رشا خليفة مديرة إدارة سمسطا الصحية، والتي ضمت ممثلين عن إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي وبالاشتراك مع التموين وجهاز حماية المستهلك: والتي توجهت للمكان المذكور، وبالفحص والمعاينة تبين أن المكان غير مرخص، ويستخدم في  عمل جلسات للبشرة وجلسات مساج، ويقوم ببيع أدوية وأعشاب مجهولة المصدر، وتم التحفظ على جهاز مساج وعدد 385 عبوة من الأدوية والأعشاب والكريمات المختلفة بعضها خارج مصرح بتداولها خارج الصيدليات والبعض الآخر مجهول المصدر، وتم تحرير محضر رقم 698 وإحالته لجهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد

بني سويف وزارة الصحة مرض شلل الأطفال الدكتور محمد هاني غنيم تطعيم ضد شلل الأطفال مكاتب الصحة

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