البرازيل: إعطاء 101.5 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن

أفادت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، بأنه تم إعطاء إجمالي 101.5 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ1.57 مليون جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، ويتوقع أن تستغرق البرازيل 4 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وكانت حملة التطعيم ضد فيروس كورنا قد بدأت في البرازيل من 23 أسبوعًا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 6. 18 مليون حالة، بالإضافة إلى 520 ألفا و95 وفاة، وظهرت أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل قبل عام و18 أسبوعًا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدول، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

- ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الفرع الأوروبي، اليوم الخميس، عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع مجددًا الأسبوع الماضي في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع متتالية، محذّرة من خطر حصول موجة وبائية جديدة.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه، أثناء مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: «ستكون هناك موجة جديد في المنطقة الأوروبية، إلا في حال بقينا منضبطين».

وقال "كلوغه" إن "هذا الارتفاع يندرج في سياق وضع يتطور بسرعة، نسخة متحورة مقلقة- هي المتحورة "دلتا"- وفي منطقة لا يزال ملايين الأشخاص فيها غير ملقحين على الرغم من الجهود الكبيرة من جانب الدول الأعضاء".