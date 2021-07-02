بدء اختبارات متسابقات ملكة جمال مصر ٢٠٢١ بحضور فنانين

بدأت منذ قليل اختبارات مسابقة ملكة جمال مصر ٢٠٢١ بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور أعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتورة أمال رزق.

وتناقش أعضاء لجنة التحكيم مع المتسابقات وتم توجيه الأسئلة المختلفه لهم، وجاءت أبرز الأسئلة:

- ما الذي تقدميه للمسابقة وكيف يمكن تحقيقه من خلال اشتراكك؟

- أكثر صفة تفضليها في نفسك ؟

-أكثر صفات لا تفضليها في نفسك؟

-كيفيه تمثيل مصر ؟

- ما المشروع التي تنوي تقدميه خلال فترة المسابقة؟

- - ماذا تتقني من لغات أجنبية؟

- ما هي مواهبك؟

- كيف يمكن خدمه بلدك؟

- - ما هي أشهر الأماكن السياحية في بلدك التي تودين الحديث عنها بالخارج؟

يذكر أن مسابقة ملكة جمال مصر قد فتحت أبوابها لاستقبال المتسابقات منذ شهر وأغلقت استقبال المتسابقات منذ ٢٥ يونيه الماضي.

والآن تتم اختبارات المتسابقات على يومي الجمعة والسبت ٢ و٣ يوليو بمجمل ١٥٠ متسابقة وسيخضعن الفتيات لعدد من الاختبارات الخاصة باللياقة ومعرفتها لمعلومات عن المسابقة أيضًا وكيفية السير على "الكات واك"، ومدى ثقتها بنفسها، وسيتم السفر للأماكن السياحيه والترويج لمصر وتمثيلها في المحافل الدولية.

ونصحت الدكتورة أمال رزق، رئيسة المسابقه الفتيات بضرورة التخلي عن المكملات الصناعية من عدسات لاصقة أو "اكستنشن" للشعر وغيرها ، بالإضافة للتركيز على الثقة بالنفس ومعرفة المعلومات الخاصة بالمسابقة وغيرها من الأمور، والتزود بالمعلومات الثقافية.

وتكونت لجنة التحكيم من الفنان فراس سعيد، ومصمم الأزياء بهيج حسين وملكة الجمال مروة طلعت، وملكة جمال مصر العام الماضي نسمة عطا الله، والفنانة حورية فرغلي.

حازت نسمة عطا الله اللقب العام الماضي وأصبحت ملكة جمال مصر ٢٠٢٠ وخلال هذا العام شاركت في العديد من الجمعيات الخيرية وكانت وجهة مشرفة للغاية لمصر.

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