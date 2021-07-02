«مصر لتأمينات الحياة» الأكثر تحصيلًا للأقساط خلال مايو

تصدرت شركة مصر لتأمينات الحياة– إحدي الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين– قائمة شركات التأمين العاملة في السوق المصرية بتنوع أنشطتها سواء في الحياة أو الممتلكات، تحصيلًا للٌأقساط في شهر مايو من العام الجاري 2021، بحصة سوقية بلغت 20.41%.

وبلغ رصيد شركة مصر لتأمينات الحياة من الأقساط المحصلة علي مستوي السوق 769.7 مليون جنيه، من إجمالي الأقساط التي تم تحصيلها بكافة الشركات، والبالغة 3.8 مليار جنيه تقريبًا.

ونجحت شركة أليانز لتأمينات الحياة مصر، في تبوء مقعد الوصيف بين قائمة الكبار علي مستوي السوق، في مؤشر تحصيل الأقساط خلال شهر مايو الماضي، برصيد أقساط بلغ 416 مليون جنيه، مستحوذة من خلالها علي حصة سوقية تتجاوز 11%، وفقًا لتقرير صادر عن قطاع التأمين.

وحجزت شركة متلايف لتأمينات الحياة المركز الثالث، برصيد أقساط محصلة بلغ 400.4 مليون جنيه، وبحصة سوقية تتجاوز 11.6%، فيما حلت شركة مصر للتأمين- الشقيقة الأخري لشركة مصر لتأمينات الحياة، التابعتين لمجموعة مصر القابضة للتأمين- في المركز الرابع، بحصة سوقية تتجاوز 9.7%، برصيد أقساط يصل الي 367.1%.

وحلت شركة أكسا لتأمينات الحياة– مصر، في المركز الخامس بين قائمة الكبار علي مستوي السوق، في مؤشر تحصيل الأقساط خلال شهر مايو الماضي، بحصة سوقية تصل إلي 9.7% بإجمالي 366 مليون جنيه.

ويقوم الاتحاد المصري للتأمين بتنظيم ورشة عمل افتراضية عن بناء استراتيجيات الاكتتاب وإدارة المحافظ التأمينية، وتشمل عدة محاور لإدارة الاكتتاب وفقًا لرؤية ٢٠٣٠ يتحدث فيها محمد مهران، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اليانز مصر ورئيس المجلس التنفيذي للتأمينات الممتلكات والمسئوليات بالاتحاد المصري للتأمين.

ويقدم ورشة العمل الافتراضية علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، ويدير النقاش دكتور طارق سيف أمين عام الاتحاد.

وتعقد الندوة يوم ١٣ يوليو الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويعقد الاتحاد المصري للتأمين ورشًا افتراضية وحلقات نقاشية دورية فى إطار خطة الاتحاد المصرى للتأمين للتوعية بالقضايا المعاصرة في صناعة التأمين.