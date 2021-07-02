«الغنوشى»: الاعتداء على عبير موسى فردى وغير مسئول

أدان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية، الاعتداء على النائبة عبير موسي، مؤكدًا أن هذا الاعتداء فردي وغير مسئول.

يأتي ذلك ردًا على تصريحات عبير موسى، رئيس الحزب الدستوري الحر التونسي، والذي أكدت فيه أن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية رئيس البرلمان، يستغل وضع فيروس كورونا في تونس لتمرير أجندته المشبوهة.

وأضافت رئيس الحزب الدستوري الحر، في تصريحات صحفية، أن تونس أصبحت رسميًا دولة راعية للإرهاب والعنف ومخالفة القانون، والإفلات من العقاب أصبح المبدأ الحاكم.

وأكدت موسي أن هناك نية مبيتة لإبعاده عن العمل السياسي والمعارضة بسبب إزعاجها لجماعة الإخوان، مشيرة إلى أن رئيس حركة النهضة هو من يحرك كل شيء في البرلمان والاعتداء عليّها اليوم من قبل أحد النواب بالمجلس كان مدبرًا، كاشفة عن أن الغنوشي جند أشخاصًا لمنعه من دخول البرلمان.

وكان اعتدى التونس الصحبي سمارة، على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، داخل البرلمان، ووجه لها صفعات على وجهها قبل أن يتدخل باقي النواب لفض الخلاف.

وكتبت النائبة موسي، في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذا وجههم الحقيقي..عنف.. احتقار للمرأة.. قذف المحصنات.. تغول.. مغالبة".

وندد سياسيون ونشطاء بالعنف ضد المرأة داخل البرلمان، والذي حدث اليوم بحضور وزيرة المرأة، بينما كانت النائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي هي من تدير الجلسة، وطالبت القاضية والناشطة كلثوم كنو التي ترشحت للانتخابات الرئاسية في 2019، بإيقاف الصحبي سمارة لثبوت اعتدائه على زميلته.

وقالت النائبة سامية عبو عن الكتلة الديمقراطية: "ما حدث اليوم في البرلمان من عنف مادي واعتداء همجي من النائب الصحبي سمارة ضد النائبة عبير موسي فضيحة وعار، ويجب ألا يمر دون عقاب لمرتكبيه"، مضيفة: "الحصانة لا تعطي للنائب مرتبة فوق القانون".

كما دعا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية مكتب مجلس نواب الشعب "البرلمان" إلى رفع الحصانة عن النائب الصحبي سمارة، وإحالته باسم المجلس على القضاء بتهمة الاعتداء بالعنف المادي على النائبة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر وإهانة حرمة البرلمان.

وأدان الاتحاد، في بيان له أمس الخميس، سلوك هذا النائب وتصرفه المتلبس بجريمة العنف ضد المرأة، معتبرًا أنه لا يمثل الشعب التونسي، ولا يمت بأي صلة لثقافته الحافظة لكرامة النساء ولحقوقهن.

كما ندد اتحاد المرأة التونسية بما أتاه رئيس كتلة ائتلاف الكرامة وبعض أعضائها من سلوكات متدنية مهينة للمرأة ولكرامتها، داعيًا مجلس نواب الشعب إلى إدانة هذا السلوك وتوبيخ رييس الكتلة وأعضائها.