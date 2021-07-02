الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على تردد قناة أون إي الجديد للعام 2021

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تزايدت معدلات البحث عبر وسائل الإنترنت المختلفة عن تردد قناة أون اي الجديد 2021، حيث يرغب الكثير من المواطنين في متابعة المحتوى المميز الذي تقدمه القناة من مسلسلات درامية وبرامج مميزة .

تردد قناة أون إي الجديد 2021

يمكن متابعة البرامج والمسلسلات عبر تردد قناة أون اي الجديد 2021 على النحو التالي:

  • التردد: 11861
  • الاستقطاب: رأسي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 6/5

وتعرض قناة أون العديد من المسلسلات الدرامية المتميزة منها مسلسل حلوة الدنيا والذي تدور أحداثه حول قصص نوعية تتحدث عن العلاقات الإجتماعية من بطولة هنا الزاهد، محمد الكيلاني، محمود عبدالمغني، أحمد سلطان، محمد الشرنوبي، الساعة 11 صباحا، وايضًا مسلسل الأختيار 2 والذي يعرض بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجها خطر الإرهاب والذي تحاربه الدولة المصرية وكيف سقطت جماعة الإخوان من بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، إياد نصار.

وتعرض القناة ايضا مسلسل إسعاف يونس بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، والذي تدور أحداثه حول طبيب لديه  طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ويواجه العديد من المشاكل التى تعيقة حتى يقع في حب البطلة والتي تساعده في تحقيقها.

وتعرض القناة العديد من البرامج المميزة والتى تناقش موضوعات تهم الأسرة المصرية منها برنامج راجل و2 ستات وذلك في تمام الساعة 4 مساء، والبرنامج الديني قلوب عامرة الساعة 6 مساء.

كما يتم عرض البرنامج الكوميدي أبلة فاهيتا من الدوبلكس الساعة 11 مساء، الذي يستعرض مجموعة من القضايا السياسية والاجتماعية بأسلوب ساخر، ويستضيف العديد من الفنانين والمشاهير .

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وكانت أعلنت القناة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن تغيير تردد القناة، وتوقف التردد القديم نهائيًا قريبًا .

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رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

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