الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات بالرصاص جراء قمع الاحتلال مسيرات احتجاجية فى سلفيت ونابلس

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الذين أدوا صلاة الجمعة فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها في منطقة الرأس غرب مدينة سلفيت.

وصرح أمين سر حركة فتح إقليم سلفيت عبدالستار عواد، بأن الفعاليات ستستمر في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، وبمشاركة كافة فصائل العمل الوطني، داعيًا جماهير المحافظة للمشاركة في الفعاليات الأسبوعية، وتصعيد المقاومة الشعبية والنهوض بها.

من جانبه، قال رئيس بلدية سلفيت عبدالكريم زبيدي: "مستمرون في إيصال رسالتنا للاحتلال ولحكومته، وهي رفضنا للواقع الذي يفرضه من خلال استيلائه على أراضينا من أجل إقامة بؤر استيطانية فوقها سنبقى في أرضنا ولن نتخلى عنها".

يذكر أن الفعالية جاءت بدعوة من فصائل العمل الوطني، وهيئة مقاومة الاستيطان والجدار وبلدية سلفيت.

الاحتلال يقمع مسيرة بيت دجن الأسبوعية

كما قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية، شرق نابلس.

وصرح عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في القرية، سليم أبوجيش، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين بالمسيرة بالرصاص الحي وقنابل الصوت، ولم يبلغ عن إصابات.

وأوضح أن المسيرة خرجت عقب أداء صلاة الجمعة وسط القرية، باتجاه المنطقة الشرقية في القرية احتجاجًا على إقامة بؤرة استيطانية، وذلك في الذكرى العشرين لاستشهاد ابن القرية سامح نوري أبوحنيش، الذي استشهد خلال انتفاضة الأقصى بمدينة جنين، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

مستوطنون يقتلعون الأشجار الزيتون جنوب نابلس

فيما اقتلع مستوطنون، فى وقت سابق من اليوم الجمعة، عشرات الأشجار المثمرة من أراضي قريوت جنوب نابلس.

وأفاد مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأن مجموعة من المستوطنين اقتلعوا 84 شجرة تين ولوزيات وعنب قرب مستوطنتي "شيلو" و"شفوت راحيل" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنهم دمروا خط وخزانات مياه في المنطقة.

الإحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس مدينة سفليت مظاهرات فلسطينيين إصابات بالرصاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

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