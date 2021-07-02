الجمعة 02 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

203 ملايين جنيه حجم تعويضات شركات التأمين التكافلى خلال 5 أشهر

التأمين التكافلي
التأمين التكافلي

ارتفعت التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين التكافلي في سوق التأمين المصرية بنسبة 135.5% خلال شهر مايو الماضي، لتبلغ قيمتها 203.2 مليون جنيه مقابل 86.3 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

كما ارتفعت قيمة التعويضات التي سددتها شركات التأمين التجاري بنسبة 72.6%، لتبلغ قيمتها 1.5 مليار جنيه مقارنة مع 856.5 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن قطاع التأمين عن الأنشطة المالية غير المصرفية، أن حجم التعويضات المسددة عن قطاع التأمين بشقيه التأمين التكافلي والتأمين التجاري في شهر مايو الماضي، بلغت 1.7 مليار جنيه مقابل 942.8 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 78.4%.

وسددت شركات التأمين التكافلي تعويضات لعملائها بلغت قيمتها 952.7 مليون جنيه خلال الخمسة أشهر الماضية من شهر يناير وحتى شهر مايو الماضي، مقارنة مع 637.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 49.4% .

وعلى الجانب الآخر، سددت شركات التأمين التجاري 8.3 مليار جنيه تعويضات لصالح عملائها خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2021، مقابل 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 37%.
وبلغت التعويضات التي سددتها شركات التأمين ككل سواء التأمين التكافلي أو التأمين التجاري خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2021 حوالى 9.3 مليار جنيه مقابل 6.7 مليار جنيه، وذلك بنسبة ارتفاع 38.1%.
ويقوم الاتحاد المصري للتأمين بتنظيم ورشة عمل افتراضية عن بناء استراتيجيات الاكتتاب وإدارة المحافظ التأمينية وتشمل عدة محاور لإدارة الاكتتاب وفقا لرؤية ٢٠٣٠ يتحدث فيها  محمد مهران، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اليانز مصر ورئيس المجلس التنفيذي للتأمينات الممتلكات والمسئوليات بالاتحاد المصري للتأمين.
ويقدم ورشة العمل الافتراضية علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، ويدير النقاش دكتور طارق سيف أمين عام الاتحاد.
وتعقد الندوة يوم ١٣ يوليو الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، ويعقد الاتحاد المصري للتأمين ورشًا افتراضية وحلقات نقاشية دورية فى إطار خطة الاتحاد المصرى للتأمين للتوعية بالقضايا المعاصرة في صناعة التأمين .

ماضي تأمين امين صالح ندوة المصرية وذلك تنظيم صرف طارق شهر دور محمد مالي شركة مليون العم النق وفق حوالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

الأكثر قراءة

وفاة مدير التصوير رمسيس مرزوق عن عمر ناهز 81 عامًا

وزير الرى: التحرك الإثيوبى فى «سد النهضة» يهدد أعمال 40 مليون مصرى

20 صورة للحادث المروّع بطريق «الإسماعيلية- السويس» الصحراوى

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

بسبب أعمال التطوير.. السكة الحديد تعلن تغير مواعيد رحلات 14 قطارا

حقيقة إيقاف بطاقات الائتمان الخاصة بمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي