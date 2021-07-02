203 ملايين جنيه حجم تعويضات شركات التأمين التكافلى خلال 5 أشهر

ارتفعت التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين التكافلي في سوق التأمين المصرية بنسبة 135.5% خلال شهر مايو الماضي، لتبلغ قيمتها 203.2 مليون جنيه مقابل 86.3 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

كما ارتفعت قيمة التعويضات التي سددتها شركات التأمين التجاري بنسبة 72.6%، لتبلغ قيمتها 1.5 مليار جنيه مقارنة مع 856.5 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن قطاع التأمين عن الأنشطة المالية غير المصرفية، أن حجم التعويضات المسددة عن قطاع التأمين بشقيه التأمين التكافلي والتأمين التجاري في شهر مايو الماضي، بلغت 1.7 مليار جنيه مقابل 942.8 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 78.4%.

وسددت شركات التأمين التكافلي تعويضات لعملائها بلغت قيمتها 952.7 مليون جنيه خلال الخمسة أشهر الماضية من شهر يناير وحتى شهر مايو الماضي، مقارنة مع 637.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 49.4% .

وعلى الجانب الآخر، سددت شركات التأمين التجاري 8.3 مليار جنيه تعويضات لصالح عملائها خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2021، مقابل 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 37%.

وبلغت التعويضات التي سددتها شركات التأمين ككل سواء التأمين التكافلي أو التأمين التجاري خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2021 حوالى 9.3 مليار جنيه مقابل 6.7 مليار جنيه، وذلك بنسبة ارتفاع 38.1%.

ويقوم الاتحاد المصري للتأمين بتنظيم ورشة عمل افتراضية عن بناء استراتيجيات الاكتتاب وإدارة المحافظ التأمينية وتشمل عدة محاور لإدارة الاكتتاب وفقا لرؤية ٢٠٣٠ يتحدث فيها محمد مهران، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اليانز مصر ورئيس المجلس التنفيذي للتأمينات الممتلكات والمسئوليات بالاتحاد المصري للتأمين.

ويقدم ورشة العمل الافتراضية علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، ويدير النقاش دكتور طارق سيف أمين عام الاتحاد.

وتعقد الندوة يوم ١٣ يوليو الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، ويعقد الاتحاد المصري للتأمين ورشًا افتراضية وحلقات نقاشية دورية فى إطار خطة الاتحاد المصرى للتأمين للتوعية بالقضايا المعاصرة في صناعة التأمين .