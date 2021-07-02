أول يوم 23 يوليو.. موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021

إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 يبحث عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل ملايين من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة حاليا حتى تصدرت قائمة أكثر الكلمات البحثية منذ بداية شهر ذي القعدة لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد الإجازة وموعد وقفة عرفات.



موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021

تشمل إجازة العيد الكبير يوم وقفة عرفات و 4 أيام العيد، لذلك من المتوقع أن يحصل الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة على إجازة مدفوعة الأجر خلال الفترة من (19_23) يوليو الجاري يعقبها الإجازة الأسبوعية الجمعة 24 يوليو، وذلك للاحتفال بطقوس عيد الأضحى حيث تعد هذه الإجازة من الإجازات الرسمية الدينية التي تعتمدها الدولة لجميع المواطنين، وذلك وفقا للحسابات الفلكية المبدئية حيث لم يتم استطلاع رؤية هلال شهر ذي القعدة بعد حيث يتم استئناف سير العمل بدءا من يوم 25 يوليو.



موعد وقفة عرفات 2021

تنهي حاليا وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية كافة إجراءات موسم الحج 1442/2021 والذي يتم هذا العام وفقا للضوابط التي اتخذتها المملكة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من اقتصار الحج على 60 حاج فقط من المقيمين داخل المملكة من جميع الجنسيات إذا توافرت فيهم شروط السن والحالة الصحية و الحصول على جرعتي اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية حيث من المتوقع أن يكون غرة ذي الحجة يوم 11 يوليو الجاري وفقا للحسابات الفلكية المبدئية وبذلك تكون وقفة عرفات يوم 19 يوليو.

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أسعار الأضاحي في مصر 2021

يبحث الكثير من المواطنين في مصر والوطن العربي حاليا عن إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 و أسعار الأضاحي عبر المنصات الإلكتروني حيث تتراوح أسعار خراف العيد والتي تعد أكثر أنواع الأضاحي إقبالاً من بين 4000 إلى 6000 جنيه حسب الحجم و توافر شروط الأضحية الشرعية فيه فيما تتراوح أسعار الأبقار من 15000 إلى 22000 جنيه فيما تتراوح أسعار للجمال ما بين 17000 إلى 30000 ألف جنيه فيما وصل سعر الماعز إلى 4000 جنيه إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة للذبح.