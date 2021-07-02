«من الخناقة للصلح».. القصة الكاملة لمنع المحجبات من دخول حفل «شارموفرز»

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي عقب ما تم تداوله بسبب الحفل الذي كان المقرر إقامتة الجمعة 2 يوليو للفريق الغنائي المصري "شارموفرز" بإحدى قرى الساحل الشمالي، وذلك بعد شكوى فتاة من منع المنظمين دخول المحجبات للحفل.

كانت بداية القصة عندما روت فتاة أنها حاولت التواصل مع الرقم المخصص للحجز، ولكنها فوجئت بطلب الحسابات الشخصية لموقع الانستجرام الخاص بها وبكل الراغبين في حضور الحفل لتصدم الفتاة برفض دخولها للحفل بسبب ارتداء الحجاب.

وكتبت الفتاة عبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق "فيسبوك": "حفلة شارموفرز يوم الجمعة 2/7/2021 كلمت الرقم الموجود في البوست علشان أحجز قالتلي ابعتيلي اكونت الانستجرام بتاع الناس اللي جاية، وبعدها قالتلي الحجاب لا بس التوربون هو اللي ينفع تدخلو بيه، اتصلت بيها قالتلي أنا مش بقولك تجيلي قالعة الحجاب ولا تيجي لابسة بيكيني".

وتابعت "أنا بقول الحجاب ممنوع ومش هنسمح بأي حد يدخل المكان بحجاب أي كان مين قولتلها يا فندم أنا مينفعش اشترط عليكي تستقبليني على الباب بلبس معين وبرضو إنتي ليه بتفرضي علي لبس أنا مش قابلاه وبتكلم بمنتهى الذوق فرديت عليها قولتلها أنا هبلغ شرطة السياحة ونشوف رأيهم إيه في الكلام ده، قالتلي بلغي اللي إنتي عايزاه واعتبري حجزك ملغي وقفلت السكة في وشي".

ليرد أحمد بهاء مؤسس الفريق على ذلك الجدل الذي أثير، حيث تضامن أعضاء "شارموفرز" مع الفتاة إذ كتب أحمد بهاء على حساب "شارموفرز" بإنستجرام: "إحنا مش موافقين على اللى بيحصل ده مش هنطلع على المسرح لحد ما القصة تتحل لأن ده ضد مبدأنا"، وبعد موقف أعضاء الفرقة رضخ المنظمون لهم وأعلنوا دخول المحجبات، وكتبت الفرقة: "بخصوص حفلة بكرة والموقف اللى حصل أمس واللى أكيد ضد مبادئ الباند المشكلة اتحلت".

وتم إنهاء الجدل برسالة للفتاة تضمنت: "تم حل المشكلة يا ميران ومستنينك في الحفلة، لا تفرقة لجمهور شارموفرز".