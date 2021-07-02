وكيل «زراعة الفيوم» يشدد بضرورة المرور الدوري على الزراعات التعاقدية

شدد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، بالمرور المستمر ومتابعة الزراعات التعاقدية، ومحصول دوار الشمس الزيتي، تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاهتمام بالزراعات التعاقدية من يوم الزراعة حتى يوم الحصاد والمتابعة الدورية لمكافحة أي اصابه في الحال نظراً لأهمية المحاصيل الزيتية وتقليل فاتورة الإستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية.



ومرت لجنة الإدارة الزراعية بطامية بقيادة المهندس عماد محمود الحداد وكيل الإدارة، والمهندس أسامة محمد حافظ مسؤول المحاصيل الزيتية بالادارة، والمهندس نصر شعبان رئيس قسم المكافحة بالإدارة، على الزراعات التعاقدية محصول عباد الشمس الزيتي بنواحي المركز الروضة والمظاطلي وبندر طامية على أصناف سخا ٥٣ والمنزرع بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢١ والذي بدأ بالتزوير وتلاحظ أثناء المرور أن جميع زراعات الصنف سخا ٥٣ في مرحلة التزهير والمصحول بحالة جيدة وتم مقابلة بعض المزارعين اللذين أبدو فرحتهم بالزراعات التعاقدية ومميزاتها.

كما تم المرور على زراعات عباد الشمس الزيتي صنف سيرينا ١ وتلاحظ الحالة الجيدة المحصول والكثافة النباتية جيد جدا وارتفاع المحصول من ٥٠ إلى ٧٠ سم زراعات.

على جانب آخر، تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات تحديث المخطط الاستراتيجي الإقليمي، للوقوف على أهم الإجراءات لتوفير الخدمات بمختلف المدن والمراكز والقرى بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والمهندس مجدي ربيع يوسف رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بهيئة التخطيط العمراني، ومتدربة البرنامج الرئاسي EPLP، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، وممثلى التخطيط والإدرات الهندسية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول استعراض بيانات الوضع الراهن، والخطط المقررة لتطوير المرافق والخدمات، والمشروعات الجاري تنفيذها، والمشروعات المقترحة، وتحديد المشاكل الحالية بقطاع الطرق، والنقل الجماعي، وإدارة المخلفات الصلبة، بهدف التنمية المستدامة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السكرتير المساعد لمحافظة الفيوم، أشار إلى أنه يجري العمل من خلال الخريطة المعلوماتية للمحافظة، لوضع المخططات الاستراتيجية لكافة المدن والمراكز والقرى، تبعاً للاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، والاستعانة بالدليل الإحصائي للمحافظة، وبيان فرص الاستثمار، ومستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بقطاعات الطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن قطاعات التعليم والصحة والزراعة.

وأشار محافظ الفيوم إلى أهمية رصد كافة الإمكانات والقدرات بكافة القطاعات لاستغلالها الاستغلال الأمثل، والعمل على تصنيف المشروعات الجاري والمزمع تنفيذها قطاعياً ومكانياً، مع مراعاة الوضع الراهن للمحافظة من إسكان وخدمات وبنية أساسية، فضلاً عن آليات الجمع والتخلص من المخلفات الصلبة بكل مركز من مراكز المحافظة، مع تحديد محطات جمع تلك المخلفات من أماكن تجميع وسيطة ومدافن صحية ومقالب ومصانع تدوير.

وأكد المحافظ على تحديد المشاكل الحالية على الطرق بالمحافظة سواء كانت طرق بين المراكز والقرى، أو بين المراكز والمحافظة، والتقاطعات والمزلقانات والكباري ومواقع الاختناقات المرورية لوضعها في الاعتبار عند تحديث المخططات الاستراتيجية، مع رصد الوضع الراهن لشبكات الطرق، والاحتياجات المستقبلية على مستوى كل مركز.

وشدد محافظ الفيوم على رصد احتياجات كل قطاع من القطاعات، ووضع أفضل المقترحات لتلبيتها، لافتاً إلى أهمية العمل على وضع أحوزة عمرانية لكافة الامتدادات ىالعمرانية والكتل السكنية المستجدة، وخاصة بأراضى أملاك الدولة، مع الاستفادة بكافة الإمكانات والمنشآت التابعة للدولة، موجهاً رؤساء مجالس المدن برصد كافة الأراضى المستهدفة للاستفادة منها كمجمعات خدمية أو صناعية، أو منشآت تعليمية، مع الربط بين المراكز ومديريات الخدمات، للتوافق مع مبادرة حياة كريمة، والعمل من خلال البيان الموحد بين كافة القطاعات، فضلاً عن توحيد المسميات.

وأكد محافظ الفيوم على رصد المتناثرات من الكتل السكنية ورصده على خرائط واضحة وخاصة بمركز إطسا، مع سرعة إنجاز هذه الأعمال بمركزى إطسا ويوسف الصديق لوقوعهما ضمن مبادرة حياة كريمة، فضلاً عن الاستعانة بأطلس القرى الخاص بهيئة التخطيط العمراني، لمعرفة شروط اعتماد القرى وحيزها العمراني.

زراعة الفيوم

زراعة الفيوم

زراعة الفيوم

وكيل زراعة الفيوم